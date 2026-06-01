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【今日から】最大1万5000円分お得な「PayPay商品券」キャンペーン　2026年6月受付開始分

2026年06月01日 08時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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PayPayのロゴ

　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2026年6月受付開始の自治体をご紹介します。

　たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

関東甲信越

●栃木県

高根沢町「高根沢町たんたんプレミアム商品券！最大4,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口

使用可能店舗：栃木県高根沢町内のPayPay加盟店のうち、栃木県高根沢町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：栃木県高根沢町に居住し、生年月日が2008年4月1日以前のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月30日23時59分

販売期間：2026年7月1日15時〜12月3日23時59分

利用期間：2026年7月1日15時〜12月4日23時59分

申込可能口数：最大2口／人

●東京都

品川区「品川区デジタル商品券（第1回）」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（A券 3500円分＋B券 2500円分）／口

使用可能店舗：

・A券：品川区デジタル商品券（第1回）の対象店舗のうち、指定の店舗（一部を除く）
・B券：品川区デジタル商品券（第1回）の対象店舗全店（一部を除く）

購入できるユーザー：東京都品川区在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月19日

当選発表：2026年6月26日10時以降（予定）

販売期間：当選発表後〜2026年7月9日23時59分

利用期間：購入後〜2026年10月31日23時59分

申込可能口数：最大8口／人

●神奈川県

川崎市「川崎市プレミアムデジタル商品券」

販売価格と額面：

・販売価格：2000円／口
・額面：2600円分（全店舗共通券 1600円分＋中小店舗専用券 1000円分）／口

使用可能店舗：

・全店舗共通券：川崎市プレミアムデジタル商品券の対象店舗全店（一部を除く）
・中小店舗専用券：川崎市プレミアムデジタル商品券の対象店舗のうち、指定の店舗（一部を除く）

購入できるユーザー：申込時点で川崎市内在住のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月15日10時

当選発表：2026年6月29日（予定）

販売期間：当選発表後〜2026年7月31日23時59分

利用期間：購入後〜2026年12月25日23時59分

申込可能口数：最大20口／人

●山梨県

甲府市「がんばろう甲府！プレミアム付き商品券第4弾！最大15,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：1万円分／口

使用可能店舗：山梨県甲府市内のPayPay加盟店のうち、山梨県甲府市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：山梨県甲府市に居住するPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日0時〜6月24日23時59分

販売期間：2026年7月15日0時〜11月16日23時59分

利用期間：2026年7月15日0時〜11月16日23時59分

申込可能口数：最大3口／人

近畿

●大阪府

池田市「池田市プレミアム付デジタル商品券

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口

使用可能店舗：大阪府池田市のPayPay加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：大阪府池田市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月30日

当選発表：2026年7月1日15時以降（予定）

販売期間：当選発表後〜2026年8月31日23時59分

利用期間：購入後〜2026年8月31日23時59分

申込可能口数：最大4口／人

門真市「門真市プレミアム付デジタル商品券！最大5,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口

使用可能店舗：大阪府門真市内のPayPay加盟店のうち、大阪府門真市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：大阪府門真市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年6月29日10時〜8月31日23時59分

利用期間：2026年6月29日10時〜12月25日23時59分

申込可能口数：最大2口／人

●兵庫県

三木市「三木市プレミアム付デジタルお買い物券事業！最大12,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口

使用可能店舗：兵庫県三木市内のPayPay加盟店のうち、兵庫県三木市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：兵庫県三木市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月30日23時59分

販売期間：2026年7月1日15時〜10月31日23時59分

利用期間：2026年7月1日15時〜10月31日23時59分

申込可能口数：最大8口／人

西脇市「にしわきPayプレミアム2026！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口

使用可能店舗：兵庫県西脇市内のPayPay加盟店のうち、兵庫県西脇市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：
・兵庫県西脇市に居住するPayPayユーザー（要本人確認）
※ 「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」の購入申込者を除く

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日0時〜6月30日23時59分

販売期間：2026年7月21日0時〜9月30日23時59分

利用期間：2026年7月21日0時 〜12月31日23時59分

申込可能口数：最大4口／人

九州

●長崎県

島原市「島原市プレミアム付デジタル商品券」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口

使用可能店舗：長崎県島原市のPayPay加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：長崎県島原市在住かつ2026年4月1日時点で18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年6月1日10時〜6月21日

当選発表：2026年6月22日15時以降（予定）

販売期間：当選発表後〜2026年7月21日23時59分

利用期間：購入後〜2026年11月30日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

 

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