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最大1万ポイントお得！PayPay自治体キャンペーン2026年6月開始分まとめ

2026年06月01日 07時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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PayPayのロゴ

　PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年6月開始分の参加自治体をご紹介します。

　還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●岩手県

遠野市「くらし応援！遠野市PayPayポイントキャンペーン」

開催期間：2026年6月1日0時～7月31日23時59分
対象店舗：岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、遠野市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・1ヵ月あたり：5000ポイント

関東

●埼玉県

川口市「お買物は川口で！最大25％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：埼玉県川口市内のPayPay加盟店のうち、川口市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大25％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：1万ポイント

●東京都

杉並区「杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年6月1日0時～7月10日23時59分
対象店舗：東京都杉並区内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：4000ポイント

中部

●愛知県

清須市「清須市でPayPay使ってみたら、あれ？お得でイイじゃん 最大10％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：愛知県清須市内のPayPay加盟店のうち、清須市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

●三重県

松阪市「生活支援！松阪市で最大20％戻ってくるポイントキャンペーン事業」

開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：三重県松阪市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：8000ポイント

九州

●鹿児島県

さつま町「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン（第4弾）」

開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：鹿児島県さつま町内のPayPay加盟店のうち、さつま町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

 

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