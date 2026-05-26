ウォーゲーミングは5月26日、従来シリーズとは異なる独立新作の戦車系ヒーローシューター『World of Tanks: HEAT』を、PC（Wargaming Game Center／Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S／NVIDIA GeForce NOWにて正式リリースした。

本作は独自エンジンで一から開発され、個性豊かで多彩なエージェントと車輌群により、スピード感あふれる装甲戦闘を体験できる。ゲームは基本プレイ無料、アイテム課金制だ。

■クロスプラットフォーム対応

『World of Tanks: HEAT』は、PC（Wargaming Game Center／Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S／NVIDIA GeForce NOWで配信され、完全なクロスプラットフォームプレイおよびクロスプログレッションに対応している。

▼公式シネマティック・トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=7vW24-iLuos

■プロダクト・ディレクターからのコメント

『World of Tanks: HEAT』プロダクト・ディレクターのArtyom Yantsevich（アルチョム・ヤンツェヴィッチ）氏は次のようにコメントしている。

「HEATのローンチは私たちにとって大きな節目ですが、多くの意味でこれはまだ始まりに過ぎません。HEATに命を吹き込むため力を尽くしてくれたチーム、そしてプレイヤーの皆さんに感謝します。これから先の展開をとても楽しみにしており、皆さんとともにHEATを成長させていけることを待ちきれません。」

■「シーズン0」が開幕

本作のアクションは、「シーズン0」から幕を開ける。「シーズン0」では、5つの無料ウィークリーバトルパス、5輌の車輌、そして豊富な報酬が登場する。プレイヤーは、チョッパー（ディフェンダー、M1E1）、ケント（アタッカー、XM1 90）、ハウンド（スナイパー、Leo 1A6A1）という3名のエージェントとともに旅を始める。

残る5名のエージェントとそれぞれの戦車は、シーズンの無料ウィークリーバトルパスを通じて段階的にアンロック可能だ。

■実装されるコンテンツ

ローンチ時には、以下のコンテンツが登場する。

・8名のエージェント

8名のエージェントは、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つの役割に分かれており、各エージェントは、それぞれの役割にあわせて調整された強力な2輌の車輌を指揮する。

・15輌の車輌

15輌の車輌は、それぞれ異なるプレイスタイルに対応し、モジュールと装備による完全なカスタマイズが可能。前線を維持する場合も、遠距離から攻撃する場合も、任務に適した戦車が用意されている。

・8種類のマップ

幅広い自然環境、舞台設定、ビジュアルスタイルで構成され、各ゲームモードにおいて複数のプレイスタイルを支えるよう設計されている。

4種類のPvPモード

PvPモードとしては、ハードポイント、コントロール、キル・コンファーム、コンクエストの4種類が利用可能。

▼公式ローンチゲームプレイ映像

https://www.youtube.com/watch?v=YTGMSdPnsRY

■PC版動作環境

PCでのプレイ体験を最大限に楽しむために必要な動作環境は以下の通り。

【最小環境】

OS：Windows 10 64ビット（最新アップデート）

プロセッサー：Intel Core i5-4670KまたはAMD Ryzen 3 2200G

メモリ：8GB RAM

グラフィック：NVIDIA GeForce GTX 1050（2GB）／AMD Radeon(TM) RX 560（2GB）、またはIntel Arc A310（4GB）

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：60GBの空き容量

追記事項：最小設定かつPerformanceモードのアップスケーリング（DLSS／XeSS／FSR）使用時に、1080p／60FPSをターゲットとする。ゲームプレイ中の高負荷により、パフォーマンスに影響が出る場合があり。最適なパフォーマンスにはSSDを推奨。

【推奨環境】

OS：Windows 10 64ビット（最新アップデート）

プロセッサー：Intel Core i7-8700KまたはAMD Ryzen 5 5600X

メモリ：16GB RAM

グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 2060（6GB）／AMD Radeon RX 5600XT（6GB）、またはIntel Arc A750（6GB）

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：60GBの空き容量

追記事項：最大設定かつアップスケーリング（例：DLSS QualityまたはFSR Ultra Quality）使用時に、1080p／60FPSをターゲットとする。ゲームプレイ中の高負荷により、パフォーマンスに影響が出る場合があり。SSDが必須。

■コンソール向け表示モード

Xbox Series XおよびPlayStation 5では、4K出力時に最大1080pまでの動的内部解像度スケーリングを行い、60FPSをターゲットとする標準のPerformance Modeに加え、画質の鮮明さを高めるため内部解像度の上限を引き上げ、4K出力で30FPSをターゲットとするQuality Modeを利用できる。Xbox Series Sでは1080p出力で60FPSをターゲットとしている。

PlayStation 5 Proでは、PSSRアップスケーリングを使用する専用のPerformance ProおよびQuality Proモードが用意。Performance Proは、4K出力時に最大1440pまでの動的内部解像度スケーリングを行い、60FPSをターゲットとする。Quality Proは30FPSをターゲットとし、コンソールで利用可能な最高のビジュアル設定を実現。

▼詳細は、『World of Tanks: HEAT』ページへ！

https://wotheat.com

※画像は開発中の英語版ゲームプレイ画面につき、実際の仕様とは異なる場合があります。

■『World of Tanks: HEAT』について

『World of Tanks: HEAT』は、クロスプラットフォーム対応の基本プレイ無料タクティカル・ビークルシューター。プレイヤーはヒーロー強化された戦車を操り、スピーディーなバトルに挑んでいく。

舞台は第二次世界大戦後の架空の時間軸で、プレイヤーは特殊技術を駆使して戦闘を繰り広げる。ウォーゲーミングの独自エンジンによって、美麗なグラフィックとダイナミックなゲームプレイを実現している。

※画像は開発中の英語版ゲームプレイ画面につき、実際の仕様とは異なる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：『World of Tanks: HEAT』

ジャンル：戦車ヒーローシューター

販売：ウォーゲーミング

プラットフォーム：

PC（Wargaming Game Center／Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S／NVIDIA GeForce NOW

配信日：配信中（2026年5月26日）

価格：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

CERO：A（全年齢対象）

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