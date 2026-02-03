NECがスナドラ8搭載のハイエンド・タブレットなど2026年「新LAVIE」を発表

ペン&キーボード付属で6万円台の12型タブも発売です





NECパーソナルコンピュータは個人向け製品として、Androidタブレットと、Windowsパソコンの新モデルを発表した。

Androidタブレットは、「LAVIE Tab」シリーズの新モデルでフラッグシップの「LAVIE Tab EX」と、ペン・キーボードを標準添付した「LAVIE Tab T12N」の2シリーズ。ともに2月12日発売予定だ。

PCは大画面ノートパソコン「LAVIE N16」と、オールインワンデスクトップパソコン「LAVIE A27/A23」で、こちらはCPU等は変わらずで、メインメモリーとOfficeアプリの設定が変更となり、AIアプリ「LAVIE AI Plus Hint」がインストールされ、「LAVIEサポート」、「LAVIEロングバッテリーモード」が強化されている。

クリエイティブにAI活用まで可能なプレミアム・タブレット

LAVIE Tab EX

（TX117/LAS）

新デザインの最上位モデルで、CPUには「Qualcomm Snapdragon 8 Gen3」を採用、高い処理性能とAI演算能力を持つ。メインメモリーはLPDDR5xで12GB、ストレージはUFS 4.0で約256GB内蔵する。

ディスプレーは11.1インチの3.2K（3200×2000ドット）で340ppi、リフレッシュレートは144Hz、屋外でも見やすい最大800ニトの高輝度、TÜV Rheinland認証で目にやさしい設計だ。

同梱のデジタルペンはマグネット充電式で、8192 階の筆圧検知と傾き検知に対応。低遅延で紙に書くような自然な書き心地を実現し、ダブルタップやスワイプによるツール切り替えにも対応。筆記音やハプティクス（振動）によるアナログに近いフィードバックを持つ。

シリコンカーボンバッテリーの採用により、薄型約6.2mm、軽量約460g と長時間駆動を実現。Corning Gorilla Glass 7iや防塵防滴（IP53）にも対応する。

caseplayと連携した特典として、約2000種類以上のデザインから選べる着せ替えケースが１つもらえるクーポンを同梱。性能だけでなく、自分らしいスタイルを楽しめる。

オプション品として、スタンドカバー付きキーボード（PC-AC-AD065C）も用意。日本語JIS キーボードを搭載したタッチパット搭載一体型カバーで、ノートPCのように利用できる。

通信機能はWi-Fi7、Bluetoothで、カメラはフロント約1300万画素、リア約1300万画素(AF)＋約200 万画素(マクロ)/フラッシュ付きだ。

サイズは255.5×165.8×6.2mm、重さは約460g。オプションのスタンドカバー付きキーボードは約379g。ペンは19gで、合計では858gとなる。

予想価格は約9万円で、オプションのキーボードは約1万6000円。

キーボード付きのオールインワン

LAVIE Tab T12N

（T1275/LAS）

12.1インチの大画面とペン・キーボードの標準添付により、購入後すぐに手書きメモから文書入力まで幅広い作業や学習用途に適したタブレット。

高精細2.5Kディスプレイは2560×1600ドットで90Hz、最大800ニトの高輝度だ。プロセッサーはMediaTekの「Dimensity 6400」で、メモリーは12GB、ストレージは約256GBでmicroSD対応だ。

標準添付のキーボードカバーにはスタンド機能や便利なショートカットキーを備える。

デジタルペンは手書きノートや資料への書き込みなど、日常的なメモ用途にも活用できる。

カメラはフロントが約800万画素、リアが約1300万画素。サイズは278.8×181.1×6.3mmで重さは約530g、キーボードカバーは380g、デジタルペンは19gで合計929gとなる。

予想価格は約6万6000円で、オプションのタブレットカバーは約8000円、ガラス保護フィルムは約3000円。

大画面スタンダードノートPC

LAVIE N16



CPUには「AMD Ryzen 7 7735U」、「Intel Core i5-1335U」、「Intel Core i3-1315U」で、メインメモリーは16/32GB（DDR5、空きスロットあり）、ストレージSSDは１TB/512GB内蔵。光学ドライブはDVD スーパーマルチドライブ。

ディスプレーは16インチのワイド・スーパーシャインビューLED IPS 液晶で1920×1200ドット。キーボードはテンキー付きでLAVIE AI Plus キー、Copilot キー搭載。通信機能はWi-Fi6E、Bluetooth。

本体カラーは「ネイビーブルー」、「パールホワイト」、「オリーブグリーン」の3種類。

付属ソフトは「Microsoft 365 Personal（24 か月版）」または「Office Home & Business 2024（オプション付）」を選択する。

店頭モデルの予想価格は18万7000円から24万2000円で2月5日出荷開始予定。直販モデルではCore i7-1360P、Core i7-1355U、Ryzen5-7535U、Ryzen3-7335Uが、メインメモリーは最高32GBなどが選択できる。また、15.6インチの「LAVIE N15」もオフィスが選択式となった。

大画面オールインワン・デスクトップPC

LAVIE A27/A23



27または23.8インチのフルHD IPS 液晶、ディスプレイ一体型のオールインワンデスクトップPC。約7cm の高さ調整やチルト機構を備え、新たにDDR5のメモリー16GB、SSD512GBを搭載する。

プロセッサーは「Intel Core i7-1355U」または「Intel Core i5-1335U」、光学ドライブはDVDスーパーマルチ。

キーボードはテンキー付きワイヤレスキーボードでLAVIE AI Plus キー、Copilot キー搭載。インターフェースはHDMI入力、USB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen1 Type-A×3、SDメモリーカードスロット、LANコネクタ、ヘッドフォンマイクジャックを内蔵する。

付属ソフトは「Microsoft 365 Personal（24 か月版）」または「Office Home & Business 2024（オプション付）」を選択する。

店頭モデルの予想価格はA23が4万2000円と27万円で、A27は28万円で2月12にち出荷開始予定。直販モデルではCore i3-1315Uが、メインメモリーは最高32GB、SSDは2TB、光学ドライブはBDXLなどが選択できる。