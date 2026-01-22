このページの本文へ

NEC-PCがAIサポート機能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載した「VersaPro」「Mate」など７モデルを発表

2026年01月22日 11時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　NEC パーソナルコンピュータは法人向けPC「VersaPro」「Mate」など全７モデルを発表した。

　NECPC独自のAIサポート機能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載したのが特徴だ。

☆VersaProタイプVM
14型モバイルノートPCにAMD Ryzen 5 およびWi-Fi 7 搭載モデルを追加
36万3000円～、2026年1月下旬発売

☆VersaProタイプVN
薄型軽量・頑丈さを特⾧とする13.3型モバイルノートPC
39万0000円～、2026年1月下旬発売

☆VersaProタイプVW
15.6型A4ノートPC、OSとソフトウェア構成違いで展開
34万1000円～、2026年1月下旬発売

☆VersaProタイプVS
12.3型タブレットPC、LTE通信対応モデルに一本化
32万1600円～、2026年1月下旬発売

☆MateタイプME
幅広い拡張性を考慮したハイエンドデスクトップPC
34万4500円～、2026年2月中旬発売

☆MateタイプMB
グラフィックボード対応、CPUを選択可能なスタンダードデスクトップPC
32万0000円～、2026年2月中旬発売

☆MateタイプMC
ディスプレイ背面にも装着可能な小型デスクトップPC
29万7900円～、2026年2月中旬発売

