HAVN新型ケース「HS 420 VGPU」発売　垂直GPU＆高エアフロー設計に対応

アスクは、HAVNブランドより美しさと性能を追求したミドルタワー型PCケース「HS 420 VGPU」シリーズと、静圧に優れた「H12/14」シリーズのケースファンを5月29日に発売する。価格は「HS 420 VGPU」シリーズが42,980円前後で、「H12/14」シリーズのケースファンが2,480円から5,880円前後となっている。

「HS 420 VGPU」シリーズは、曲面強化ガラスパネルとピラーレスデザインを採用したミドルタワー型PCケースだ。フロントから左サイドにかけてのガラスパネルによって、視覚的な歪みを最小限に抑えたシームレスなパノラマビューを実現する。グラフィックボードの垂直配置と最大11基のケースファン搭載が可能なデュアルチャンバー構造により、冷却効率を最大限に引き出す設計となっている。

一方で、「H12/14」シリーズのケースファンは厚さを30mmに増やし、強力な風量と静圧を実現する。流体動圧軸受を採用することで、静音動作と長寿命を両立しているという。ファンは120mm径と140mm径の2サイズで、それぞれ黒と白の2色から選べ、単品と3基セットのラインアップも用意されている。