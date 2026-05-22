DeepCool、新型ピラーレスPCケース「CG590U 5F」発表　曲面ガラス＆RGBファン5基搭載

アスクは、DeepCool社製の新製品となる「CG590U 5F」および「AG600」などを発表した。これらの新製品は、5月29日より発売予定であり、価格は「CG590U 5F」が19,980円前後で、「AG600」は4,880円前後となっている。

「CG590U 5F」は、フロントから左サイドにかけて1枚の曲面強化ガラスパネルを採用するピラーレスデザインが特徴のミドルタワー型PCケースだ。このケースには、アドレサブルRGBファンが5基標準装備されており、美しいライティング効果を楽しめる。内部はデュアルチャンバー構造を採用しているため、効率的な冷却と美しい内部ビューを実現できる。

一方、「AG600」は、6本のヒートパイプを持つサイドフロー型CPUクーラーだ。ダイレクトタッチヒートパイプ構造により高い冷却性能を提供しながら、オフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避する設計となっている。特に先端をリング状にしたセミインテグラルブレードファンの採用により、静音性と冷却性能の両立を実現している。

その他の新製品には、「AG620 G2 WH」、「AG400 G2 WH」、そして「FD12 WH V2」といったモデルもラインナップ。これらは、それぞれ既存モデルのホワイト版であり、ユーザーの多様なニーズに応えるための選択肢を提供している。これらの製品は、PCビルダーエンスージアストの期待を超えるデザインとパフォーマンスを兼ね備えており、次世代のPC構築における重要な選択肢となるだろう。