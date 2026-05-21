ASUS「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」登場　AI機能満載の白いハイエンドマザーボード

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamersより、AMD AM5ソケット対応のX870Eチップセットを搭載したフラグシップマザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」を発表、5月22日から販売開始する。マザーボードは堅牢な24+2+2の電源ステージや最大7台のM.2 SSDに対応する高い接続性が特徴となっている。

この「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」は、AIテクノロジーを活用した機能が満載だ。AI CacheブーストやAI ADVISOR、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AI NETWORKING IIが搭載されており、ユーザーの利便性を向上させるという。また、冷却性能も優れており、VRMやアルミニウムI/Oヒートシンクに加え、3DVC M.2ヒートシンクやASUS Fan Xpert 4により、包括的な冷却を実現する。

高速接続性もこの製品の特徴だ。PCIe 5.0スロットやUSB4ポートに対応し、Wi-Fi 7も搭載されているため、最新規格の高速デバイスの接続が可能だ。「ROG Hyper M.2 Card」や「ROG Q-DIMM.2」などの拡張カードも付属し、柔軟な拡張が可能となっている。

また、組み立てしやすさも追求されており、「ASUS AIO Q-CONNECTOR」や「PCIE SLOT Q-RELEASE SWITCH」などのQ-Designが満載だ。このため、AIO水冷クーラーやビデオカードの取り外しが簡単になるよう設計されている。このマザーボードは、ゲーマーやPCビルダーにとって理想的な選択肢になるだろう。