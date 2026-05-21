Acer、Ryzen AI 400搭載「Aspire 14 AI」発売　1.27kgで19.5時間駆動

日本エイサーは、「Aspire 14 AI」シリーズ2機種を5月20日より発売した。このシリーズは、AMD Ryzen AI 5 430プロセッサーもしくはAMD Ryzen AI 7 445プロセッサーを搭載し、価格はモデルにより異なり、各量販店およびAcer公式オンラインストアで購入可能だ。
「Aspire 14 AI」は、約1.27kgの軽量ボディと19.5時間駆動のバッテリーを備え、外出先での使用に最適だ。14インチ WUXGA IPSディスプレイを搭載し、sRGB 100%の色再現性を実現。他にも、Windows Hello対応のフルHD IR WebカメラやWi-Fi 6E、USB4ポートを装備しており、オンラインコミュニケーションやモバイルワークにも対応している。
AMD Ryzen AIプロセッサーに搭載された50 TOPSのNPUにより、背景ぼかしやノイズ除去などAI機能を活用できる。Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）もプリインストールされており、Copilotによる文章作成支援やDesignerによる画像生成が可能になり、データ管理やセキュリティ面もサポートされている。
さらに、アルミニウム合金を使用したボディは厚さ約15.9mmで、180°開閉可能なヒンジを採用している。高速な処理能力と多様なインターフェースが提供され、プロフェッショナルユースから日常的な作業まで幅広く対応するという。
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