これまで東京の秋葉原、北関東、横浜、湾岸のアニメ聖地を紹介してきたが、今回は筆者の原点にして第二の故郷、「京都」のアニメ聖地へご案内したい。

筆者は、大阪と京都の中間点である大阪府枚方市で生まれ育った。幼い頃から大阪よりも京都の街によく通い、駿台予備校、そして同志社大学へと、計6年間にわたり枚方から京都へ通った（二浪！）。同志社がある今出川通周辺は、まさに私の「庭」だったのである。

鴨川を東に渡ると、森見登美彦作品で知られる百万遍は京都大学のエリアだ。また、今出川通を西に堀川通を越えると西陣には京都市考古資料館があり、ここを運営する京都市埋蔵文化財研究所の理事を筆者は務めている。今や、大学時代よりもさらに深く、京都の歴史と地層の沼にドップリとハマっている。

そんな千二百年の歴史を持つ古都は、同時に「京都アニメーション」という世界でも知られるアニメハウスを擁し、気鋭のクリエイターたちが愛してやまない「物語の泉」でもある。

今回は、私の庭とも言える京都の街から、具体的な名シーンの記憶とともに、歴史と物語のレイヤーが特に分厚い名作を5つ厳選した。ディープな京都メタ観光案内をお届けするぞ！

京都のアニメ聖地巡りが「時空を超える体験」になる3つのポイント

1. 埋蔵文化財の上に重なる「最新ポップカルチャー」の圧倒的ギャップ

私が理事を務める京都市埋蔵文化財研究所の発掘活動でもわかる通り、京都は足元を掘れば平安京や室町、江戸、幕末の遺構がゴロゴロ出てくる街だ。そんな歴史の教科書に載るような重厚な舞台は日本有数の学生の街でもあり、アニメのキャラクターたちが泣き、笑い、青春を謳歌している。千年の歴史のレイヤーの上に、最新のアニメのレイヤーを重ねて歩く体験は、京都でしか味わえない贅沢なメタ観光だ。

2. 聖地としての京都を決定づけた「京都アニメーション」の存在

京都をアニメの聖地として語る上で、京都府宇治市の木幡（こわた）に拠点を構える「京都アニメーション（京アニ）」の存在はあまりにも大きい。その歴史は1981年、手塚治虫の虫プロで経験を積んだ八田陽子氏が、団地の一室で近所の主婦たちと始めたセル画の仕上げ（彩色）スタジオから幕を開けた。夫の英明氏と二人三脚で育て上げた同社は、「人づくりがものづくり」という信念のもと、東京一極集中のアニメ業界にあって地元に根を下ろし続けた。過酷な労働環境が常態化しがちな当時の業界において、彼らはいち早く残業を抑えた働き方を導入。クリエイターを正社員として雇用して生活を安定させ、ほとんどの作業を自社内で行う「内製」にこだわってきたのだ。

だからこそ、スタッフの密な連携によるロケハンの解像度が桁違いとなる。石原立也監督をはじめとする気鋭の才能が生み出す、関西特有の夏の湿気や冬の底冷えする空気感、果ては京阪電車のモーター音までを緻密に再現する「京アニクオリティ」。地元を愛する彼らの魔法によって、現実の京都の風景は「アニメ以上の輝き」を持つようになったのである。

加えて特筆すべきは、彼らの生み出す圧倒的な描写力と人間ドラマが、京都という枠に留まらない点だ。「聖地巡礼」という文化を全国に定着させた重要な火付け役である『涼宮ハルヒの憂鬱』や『らき☆すた』をはじめ、世界中を感動の涙で包み込んだ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』、人間の機微を繊細に描いた映画『聲の形』や、水泳に青春を懸ける『Free!』など、世界を魅了する数々の名作もまた、この宇治のスタジオから生み出されている。この事実が、京アニという存在の尊さをさらに際立たせている。

3. レンタサイクルで巡る「コンパクトな街」の魅力

京都は三方を山に囲まれた盆地であり、碁盤の目状の通りは道が分かりやすく、鴨川沿いは最高のサイクリングロードだ。GWの京都は世界中から観光客が押し寄せるため、満員の市バスを避け、シェアサイクルを借りて聖地から聖地へ風を切って走るのが、最も効率的で粋な楽しみ方である。