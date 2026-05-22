1級小型船舶免許、漢検1級、日商簿記2級など多彩な資格を保有。「グラビア界の何でもできる不思議な生き物」こと日下部ほたる（くさかべ・ほたる）さんが、10th DVD「ふくらむ想い」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

3月に発売された2nd写真集「赤い糸」も大きな話題を呼び、SNSの総フォロワー数も40万人を突破。撮影会でも多くのファンを喜ばせている日下部さんであるが、2月の沖縄で撮影された10th DVDは、初挑戦の秘書役で魅せる映像となっている。

――どんな内容ですか？

【日下部ほたる】 仕事のときは社長（＝視聴者）の秘書で、プライベートでは彼氏（＝視聴者）とラブラブな生活を送っているという設定です。社長を誘惑したり、彼氏に甘えたり、チャプターごとにいろいろ楽しめると思います。

――オススメは？

【日下部ほたる】 「新しい水着を買ったよ！」と彼氏と海に遊びに行くシーンです。ジャケ写にも採用されているのですが、歴代作品のなかで最もさわやかな印象ですし、デビュー作みたいな仕上がりです。実は沖縄ロケの作品が初めてだという点でも推しです。

――ほか注目は？

【日下部ほたる】 「秘書って一体どんな仕事をしているんだろう？」と彼氏が妄想するところです。服を脱いで全身タイツを披露する展開になっていて、大人の色気で攻めているので視聴してみてください。

――沖縄ロケの思い出があれば。

【日下部ほたる】 2月の沖縄といえばホエールウォッチングなので、ロケが終わったら1人で行ってみようと考えていたのですが、天候が悪くて船が欠航。そのまま帰京したので、また次回にチャレンジしたいです（笑）。

なお、秘書検定にも合格しているだろうと思いきや、「実は保有していないので、取らなきゃと気になっている資格です」と意外なエピソードも。それ以外の資格の取得に向けても動いている様子なので、新たな発表を待ちたいところだ。