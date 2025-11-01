このページの本文へ

「初挑戦の美容師シーンがバズりました」日下部ほたるの8th DVDは、至近距離から迫る人気シリーズ第2弾！

2025年11月01日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　独学で日商簿記2級にも合格。40以上の多様な資格を所持することで知られる日下部ほたる（くさかべ・ほたる）さんが、8th DVD「肉感接写 2」（発売元：竹書房、収録時間：132分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　今夏に都内のスタジオで撮影された8th DVDは、至近距離からのカメラワークで魅せる人気シリーズの作品であるが、第2弾が出るのは日下部さんが初めて。メイドやOL、美容師など、チャプターごとに異なる職業やシチュエーションで魅せる映像となっている。

――オススメは？

【日下部ほたる】　初挑戦ですが、美容師を演じているシーンです。黒のニット姿で（視聴者の）髪を切るところから始まるのですが、頭皮マッサージを終えたころに興奮してきて、イチャイチャするというあり得ない展開に。SNSに写真を投稿したらバズった思い出のシーンです。

――大人の色気で攻めたと思うのは？

【日下部ほたる】　ウエイトトレーニングしたり、走ったりして汗を流すところです。このときの衣装が大胆な十字型の衣装。こちらも初披露だったのですが、肌の露出感がギリギリだったので緊張しながら取り組んでいました。

――メイドやOLのシーンについても。

【日下部ほたる】　胸元が強調されたメイド服で注文を聞いて誘惑したり、至近距離でスカート内を覗かれるシーンがあったりします。OLに扮するところでは、コピーを取っているときに（視聴者に）いたずらされてしまい、服を脱がされてしまうという……。どのシーンもセリフにこだわっているので、臨場感を楽しんでほしいです。

――さて、資格については新たな挑戦も？

【日下部ほたる】　詳細は言えませんが、いまがんばっている最中なので、無事に取得できたらお知らせします！　それとは別に料理教室にも通っていて、料理のライセンスも取れるかなと。ファンの方々に振る舞いたいので、クリスマスやバレンタインを楽しみにしていてください。

　撮影会はほぼ毎週出ていて、「年末は12月30日くらいまで、年始も1月2日から参加しているのでたくさん来てもらえるとうれしいです」とPR。特に年始はお正月限定の「自作のしめ縄水着」でファンを沸かせるので要チェックだ。12月19日には、9th DVD（タイトル未定）のリリースも控える。

