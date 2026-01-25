グラビア界で最多と思われる45個もの資格を保持。撮影会を中心に高い人気を誇る日下部ほたる（くさかべ・ほたる）さんが、9th DVD「甘く壊れて」（発売元：竹書房、収録時間：124分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グラビアのロケ地としては珍しいが、福岡県の糸島で撮影された9th DVDは、交際中の彼氏（＝視聴者）から頼まれ事をされる物語。恋愛経験のない先輩（＝こちらも視聴者）とデートしてほしいというもので、気乗りしないまま会っているうちに惹かれる展開となっている。

――なんだか大人の三角関係みたいな感じですが、糸島でのロケはいかがでしたか？

【日下部ほたる】 ずっと都内のスタジオが多かったし、初めて海でロケができたのがうれしかったですね。まるでデビュー作のようにキャッキャとはしゃいだり、夕暮れ時の岩場でしっとりたたずむところを収めることができました。

――シーンの紹介を。

【日下部ほたる】 先輩との関係を描くところがメインです。メガネをかけた姿でアパートを訪問するところから始まり、海に遊びに行ったり、ホテルの寝室で体をほぐしてもらったり、一緒にシャワーを浴びたりします。真面目そうな子が大胆に変貌する様子を楽しんでいただけると思います。

――オススメは？

【日下部ほたる】 デートを終えて彼氏のもとに帰ってくるシーンです。「ぜんぜん楽しくなかったよ」と答える私に疑惑の目が向けられ、責められてしまう展開になっています。そのときに披露した逆バニーの衣装が色っぽかったし、どういう結末を迎えるかも映像で確かめてほしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【日下部ほたる】 DVDリリースも増やしたいし、トレカも出してみたいし、また写真集も出したい……とにかくグラビア活動に力を入れていきたいです。撮影会にもたくさんやっているので、ぜひ会いに来てください！

次々と取得に励んでいる資格についても、また合格すればSNSで発表するとのこと。撮影会については大規模なものとして、2月22日開催の「スペシャル大撮影会 in Booty東京」に参加する予定だ。