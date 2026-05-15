ASUS、「ROG Azoth 96 HE Lite」を発表　OLED搭載の次世代ゲーミングキーボード

ASUS JAPANは、「Republic of Gamers（ROG）」ブランドの新しいゲーミングキーボード2モデルを発表した。この新製品は「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」と「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」で、どちらも高機能かつコストパフォーマンスに優れた設計だ。販売開始日は5月22日とされている。

発表された「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」は、先進のROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載しており、正確で高精度の入力を実現する。また、8Kポーリングレートに対応し、リアルタイムでの反応を可能とする。ホワイトカラーのボディにOLEDディスプレイが備えられ、1.47インチのディスプレイにはバッテリー残量やCPU温度を表示することができる。

もう一方の「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」は、ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチを採用したモデルで、トライモード接続が可能となっている。無線では2.4GHz RFモードとBluetoothモードで最大3台のデバイスに同時接続できる。カスタマイズ性が高く、多機能ボタンとホイールにより直感的な操作が可能で、メディア再生やボリューム調整を簡単に行える。