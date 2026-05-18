GIGABYTE新型AMD X870E搭載マザーボード登場　「X870E EAGLE X3D WIFI7」は5GbE・USB4搭載

ニューエックスは取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、最新のAMD X870Eチップセットを搭載したATXマザーボード「GIGABYTE X870E EAGLE X3D WIFI7」を5月22日に発売する。価格は42,800円。
GIGABYTEの新製品「X870E EAGLE X3D WIFI7」は、14+2+2フェーズ・デジタル電源設計を採用し、VRM用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardにより優れた冷却性能を提供する。特にEZ-Latch Plusを活用したPCIe x16スロットのボタン式クリックリリースや、ネジ無しEZ-Latch設計のM.2コネクタが特徴で、ゲーマーの利便性を大幅に向上させるという。
また、DDR5 EXPO &XMP対応、リア2連USB4 Type-C（40Gb/s）対応、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C（20Gb/s）など、最先端の接続技術を数多く備える。PCIe 5.0（M.2 EZ-Flex付）や3連PCIe 4.0 M.2スロット、Wi-Fi 7無線LANとRealtek 5 GbE有線LANとの組み合わせにより、大容量データのスムーズな転送が可能となる。また、特許技術DriverBIOS（WIFIドライバー内蔵式）や、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、X3Dターボ・モード2.0機能なども搭載しており、あらゆる要望に応える仕様になっている。
この新製品は、日本国内正規代理店による3年保証と購入後6ヵ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証が付帯している。
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