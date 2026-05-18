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ASRock、白統一の電源ケーブルキット「White Cable Full Package Kit」発売

2026年05月18日 14時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは、5月22日に新製品「White Cable Full Package Kit」を発売する。このケーブルキットは、ASRockのTaichi、Phantom Gaming、Steel Legend Platinumシリーズの電源ユニットに適用される製品で、価格は17,980円となる。

　White Cable Full Package Kitは、その名の通り全てのケーブルが白で統一されており、ハイエンドなホワイトPCの構築にぴったりの製品だ。ケーブルはしなやかで取り回しがしやすく、ケーブルコームとケーブルタイを付属しており、配線の整理を簡単にする設計となっている。

　特に注目すべき点は、高品質のモジュラーケーブルを採用していることだ。主要なケーブルは24ピンおよび12+4ピンにスリーブを付け、その他はインディビジュアルブレイデットパターンが施されている。また、NTCセンサーが内蔵された12V-2x6 PCIeケーブルは過熱保護機能を搭載し、ASRockの特定シリーズにのみ対応している。

　この製品は、2年間の保証が付帯しているため、ユーザーは長期間にわたり安心して利用することができる。また、詳細についてはASRockの公式ウェブサイトで確認できる。

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