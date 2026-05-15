GIGABYTE「GAMING A16」発売　Core i5-13420H＆RTX 5060搭載

GIGABYTEは、AIゲーミングノートPC「GAMING A16 CVHH3JP894SH」を、5月15日から家電量販店（ソフマップ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ）で専売モデルとして販売開始する。価格は295,000円前後の見込み。

この新製品は、CPUに第13世代Intel Core i5-13420Hプロセッサ（8コア/12スレッド）を採用し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。最新BlackwellアーキテクチャとMUXスイッチテクノロジーを採用することで、より応答性に優れたゲームプレイを可能にする。ディスプレイには16.0型WUXGA液晶パネルが使用され、リフレッシュレートは165Hz、応答速度は3msに達する。

GAMING A16の冷却システムにはGIGABYTEの独自技術「WINDFORCE」が組み込まれており、74枚のブレードを持つ薄型ファンのデュアル搭載や3D VortXなどの新技術を採用。AIクーリング機能を備えており、静音環境を実現するとともに、風を立体的に排出することで冷却効率を高めている。ネットワーク環境としてはギガビットLANとIntelのWi-Fi 6Eをサポートし、高速で安定した接続が可能。

スペックの高い本製品で消費者には、システム管理AI「GiMATE」を活用した音声認識操作や、さまざまなAIプライバシー機能など、最新技術を駆使した快適なユーザー体験が提案されている。これに加え、USB PD 3.0充電による急速充電機能も装備しており、モバイル性にも考慮された設計という。