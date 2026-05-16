にんにくガッツリ！QTTA「背徳ペペロンチーノ味」罪深そうな新作

東洋水産は「MARUCHAN QTTA（クッタ） 背徳ペペロンチーノ味」を5月25日より、全国にて発売します。

しっかりとした食べごたえを特徴とした、たて型カップ麺「MARUCHAN QTTA」シリーズより、パスタで人気のフレーバー「ペペロンチーノ」の味を再現した一品が登場。



ガーリックを利かせたスープに、唐辛子の辛みをアクセントとして加え、人気のパスタフレーバー「ペペロンチーノ」の味わいをラーメンで再現。ガーリックを力強く利かせることで背徳感のあるジャンクな味わいだとしています。



麺は、なめらかで粘りのある弾力を持つ、スープがよく絡む麺を採用しています。シリーズ独自の「もちっと製法」のなめらかでもちもちとした食感の麺を、ラードを使用した油で揚げて香ばしく仕上げたとのことです。

「QTTA 背徳ペペロンチーノ味」

カップ麺というかカップパスタというか

クッタのもちもち麺、おいしいですよね！ 今回は背徳感のあるペペロンチーノ味ということで、麺とどう絡むのか楽しみなところです。カップ麺というか、カップパスタというか。これは気になる！

（※文中の価格はすべて税込）