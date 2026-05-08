6680万画素の積層型素子で高速連写も可能に＝ソニーが「α7RⅥ」発表＝先代と実機写真で比較してみた





ソニーはフルサイズミラーレスカメラ「α」シリーズのフラッグシップモデル「α7R」の新機種「α7RⅥ」を発表した。

2022年のα7RⅤから、撮像素子を刷新し、画質の向上に加え、連写性能も向上したもので、予想価格は74万円で5月19日受注開始、6月5日に発売予定だ。

加えて、望遠ズームレンズ「FE 100-400mmF4.5 GM OSS」、周辺機器も同時に発表となった。

6680万画素の積層型ExmoreRSを搭載

処理エンジンはBIONZ XR2に





デジタルカメラの中心部となる撮像素子は、α7RⅤの「裏面照射型ExmoreR」から変更となり、「積層型ExmoreRS」を搭載。処理エンジンはα7RⅤの「BIONZ XR+AIプロセッシングユニット」から、α7Ⅴと同様の「ExmoreRS」となった。

有効画素数は6100万画素から6680万画素へ向上したうえ、ダイナミックレンジは16ストップに向上。リアルタイム認識AF+にAI型AWB、動画は8K30P・4K120Pでの撮影が可能になり、音声は32bit float録音が可能となった。

手ブレ補正機能も向上し、中央で8.5段、周辺で7.0段まで可能に。Dレンジオプチマイザーは最高Lv5までから、Lv8まで指定が可能。クリエイティブルックはFL2とFL3が追加となった。

α1Ⅱやα7Ⅴと同様に、コンポジットRAW機能を搭載、ピクセルシフトマルチ撮影では2億6580万画素での撮影が可能、ノイズ低減用撮影、HDR用設定撮影が可能。

エクステンデッドRAW処理では、エクステンデッドNRとエクステンデッドHi-Resが可能となった。

描写だけでなく高速性能も向上

ブラックアウトフリーで毎秒最高30コマ撮影





α1Ⅱと同様のリアルタイム認識AF+を搭載し、人物の認識能力が向上、AFポイントはカバー率94%で759点に向上し、暗所ではEV-5.0まで合焦が可能となった。

フォーカスエリアのスポットではL/M/Sに加え、XLとXSの5種となり、カスタムの1-3も設定可能である。

連写では電子シャッター時に12/14bitで毎秒最高30コマ撮影が可能と、α1Ⅱと同様の高速機となった。ただし、AF/AE演算はα1Ⅱの毎秒120回までいかず60回となるほか、アンチディストーションシャッターではないので、歪みは生じる。

動画はフルサイズ画角で８K30P

α初の「デュアルゲイン撮影」搭載





動画はフルサイズ画角で８K30Pの撮影が可能で、5.0Kオーバーサンプリングでの４K60Pと4K120Pの撮影が可能だ。

Super35mmモードでは6.3Kオーバーサンプリングで4K60P、4.6Kオーバーサンプリングで4K120Pが撮影できる。

放熱構造も向上し、８K30P、４K60Pで120分間の連続撮影が可能となっている。

αシリーズでは初となる「デュアルゲイン撮影」を搭載し、動画撮影時にイメージセンサーの性能を最大限に引き出し、シャドウ部のダイナミックレンジを拡大、ディテールを維持しながら、低ノイズでなめらかな階調表現を実現する。

動画撮影時の手振れ補正ではα7Ⅴと同様に「ダイナミックアクティブモード」を搭載し、フレーミング補正、オートフレーミングができる。

EVFは3倍輝度でHDR表示可能に

ボタンのバックライト、マウント標点、タリーランプを搭載





EVFの解像度は944万と変わらないが、最大輝度が3倍になり、HDR表示も可能となった。また、高色域でDCI-P3相当で、10bit会長表示も実現している。

背面モニターはα7Ⅴと同様、4軸マルチアングル。「イルミネーション付き背面操作ボタン」を搭載し、ボタンのバックライトをON/OFFすることができる。マウント標点とタリーランプも搭載した。

端子はUSB3.2Gen2とUSB2.0の２つのType-Cを搭載。Wi-Fiは6に対応し、Miシューは32bitデジタル対応となった。

バッテリーは16.4WhのNP-FZ100から、新しいNP-SA100に変更となり、容量は20.9Whで、静止画撮影枚数はα7RⅤの530枚から710枚に向上している。

新バッテリーではカメラのバッテリー情報で、劣化状態を表示することも可能となっている。

新バッテリーに縦グリップ

XLRアダプターも新発売





★リチャージブルバッテリーパック「NP-SA100」

1万6500円

★バッテリーチャージャー「BC-SAD1」

2万350円

1本では80%まで55分、100%まで85分、2本では100%まで115分で充電可能。

★DCカプラー「DC-C2」

1万9250円

★縦位置グリップ「VG-C6」

6万2700円

★XLRアダプター「XLR-A4」

9万9500円

★エクステンションアダプター「VMC-SA1」

1万8150円

全域でF4.5を実現

「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」





従来の「100-400mm F4.5-5.6」の改訂モデルだが、開放F値がF4.5になった。予想価格は73万円で、5月19日受注開始、6月5日に発売予定だ。

構成は20群28枚（フィルター1枚含む）で、スーパーED（特殊低分散）ガラス2枚に加え、新たにED XA (特殊低分散超高度非球面) レンズを採用。ED（特殊低分散）ガラス×3と超高度非球面XA（extreme aspherival）レンズも搭載し、球面収差と色収差を抑制する。

最適化した4基のXD（extreme dynamic）リニアモーターおよびフローティングフォーカス機構の搭載と、最新の制御アルゴリズムにより、従来比最大約3倍のAF高速化を実現。動体追従性能は、従来比最大約50％向上、α9 IIIの最高約120 コマ/秒のAF/AE追随高速連続撮影にも対応する。

軽量のマグネシウム合金製によりレンズ重量は1840gを実現。また、インナーズーム構造により、ズーミングによる重量バランス変化を抑え、最適化されたズームトルクにより滑らかでクイックな操作感を実現した。

最短撮影距離は0.64(W) -1.5 (T) m、フィルター径は95mm(フロント）、40.5mm(差し込み）、外寸は119.8×328mm。