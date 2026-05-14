おお始まる！300円引き、バーガーキング「ワッパー祭り」5日間限定開催

バーガーキングは5月18日～22日の5日間限定で、対象のワッパーセットが最大29％オフとなる「ワッパー祭り」を開催します。
5日間限定「ワッパー祭り」開幕
今回のキャンペーンは国内350店舗突破を記念して開催するもので、人気のワッパーセット5種を対象に、各日14時から公式アプリでクーポンを配信し、300円引きの最大29％オフで提供します。
フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットを対象に、店内飲食と持ち帰りの両方で利用できます。
▲ワッパー チーズ セット 1040円→740円
▲ダブルワッパー チーズ セット 1440円→1140円
▲スモーキーBBQワッパー セット 1020円→720円
▲テリヤキワッパー セット 1020円→720円
▲スパイシーワッパー セット 1020円→720円
これは見逃せない！
ワッパーシリーズが最大29％オフとかなりおトクな内容で、ボリューム系バーガーをしっかり楽しみたい人には見逃せない内容です。
この機会に、気になっていたワッパーを試してみてはいかがでしょうか。期間が5日間と短めなのでお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。
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