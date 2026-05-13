【本日】ローソン100「デカ盛り」スタート！ばくだん級おにぎりも

ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催します。
弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供。
本記事では第1弾、5月13日～19日に発売される商品を紹介します。
【第1弾】5月13日～19日
▲ダブルロースカツカレー 538円
人気のロースカツカレーを価格据え置きでボリュームアップした商品です。ロースカツを通常の2倍に増量し、食べ応えのある仕上がりとしています。
▲ばくだんおにぎり和風ツナマヨ 157円
定番の和風ツナマヨおにぎりを、価格据え置きでばくだんサイズに拡大した商品です。中具も十分に入っており、重量感のあるおにぎりです。
▲トリプルたまごサンド 289円
たまごサンドを1組増量し、3組入りとした特別仕様です。たまごの量をしっかり楽しめるボリュームになっています。
そのほか、「たまごプリン」（214円）、「クリームたっぷりエクレア」（171円）、「ダブルコロッケバーガー」（138円）も増量商品として登場します。
第2弾商品は5月20日より登場します。
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※価格は税込み表記です。
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