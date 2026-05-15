うまそ！スシロー「生サーモン」110円～　炙りも漬けも【本日から】

スシローは5月15日より、「青森産 生サーモン」をはじめとした期間限定メニューを全国店舗で販売します。

冷凍なしの生サーモンが110円台から登場

青森で育てられたサーモンを中心に、鮮度や産地にこだわったネタを複数ラインアップします。サーモンは一度も冷凍せずに店舗へ納品し、店内で切りつけることで、国産ならではの鮮度や食感を楽しめるとしています。

▲青森産 生サーモン 110円～

▲青森産 漬け生サーモン 110円～

▲青森産 炙り生サーモン 110円～

本鮪中とろ120円～、赤えび110円～！

お得ネタが続々登場

▲本鮪中とろ 120円～

また、“鮪の王様”とも称される本鮪の中とろが120円～で登場します。赤身の香りと旨み、とろける脂が特徴といいます。

▲太刀魚焦がし醤油 140円～

▲おすすめ天然5種盛り 680円～

▲北海道産 にしん 180円～

▲やわらかイカの唐揚げ 310円～

▲店内殻剥き 赤えび 110円～

店内で殻を剥いて提供する赤えびで、甘みや旨み、ねっとりとした食感が特徴といいます。販売期間は5月25日～5月31日です。

サーモン好きは見逃せない！

生サーモンが110円～で食べられる、インパクトのある企画がスタートします。冷凍なしで店舗でカットされているので、普段のサーモンと比べてみたくなります。

中とろや天然ネタもそろっているので、軽く食べるつもりでもつい皿が増えてしまいそうな内容です。この機会に、ちょっと贅沢な回転寿司体験を楽しみに行ってみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。