人気パスタが550円！月イチ「大感謝祭」でナポリタン、ミートソースなどお得に

和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、5月19日に「大感謝祭」を開催します。

5月19日に開催される「大感謝祭」

壁の穴では恒例イベントとして毎月第3火曜に「大感謝祭」を開催しており、5月は19日に実施します。

当日限定で、「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」をそれぞれ特別価格550円で販売します。

【5月19日 大感謝祭対象メニュー】

▲「壁の穴風ナポリタン」（550円）



独自のレシピで改良した、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴のナポリタン。素材の味を生かした仕上がりだといい、“何かひと味違う”味わいとうたう。

▲「“伝説”のミートソース」（550円）



素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたミートソース。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」（550円）



辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。



【実施店舗】

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

さあ、カレンダーに入れておこう♪

壁の穴は1953年に創業されました。和風スパゲッティの先駆けのお店として有名です。



歴史のあるお店の人気メニューをこの価格で食べられるのはこの大感謝祭だけですよ。気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）