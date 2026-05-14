バーミヤンにG系「バミ郎」が爆誕！背脂×極太ワシワシ麺　大盛無料のごはんセットも

バーミヤンは5月14日より、背脂を使ったこってり系ラーメンを展開する「背脂夏の陣」を開催します。
極太のワシワシ麺を使用した「バミ郎そば」と、中太ちぢれ麺の「背脂醤油ラーメン」という異なるタイプの2品をラインアップします。
背徳感MAXの“バミ郎そば”が登場！
▲厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛） 1199円
豚の旨みが溶け込んだ濃厚醤油スープに、バミ郎そば専用のワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300g、キャベツ約30g、背脂を豪快に盛り付けています。
別添えのにんにくで味の変化も楽しめる構成です。＋55円で背脂増量も可能です。
▲厚切り焼豚のバミ郎そば 989円
焼豚2枚と野菜をのせた通常サイズです。がっつり系ラーメンの入門的な位置付けとされています。
▲背脂醤油ラーメン（マシ盛） 1099円
背脂を加えた醤油スープに中太ちぢれ麺を合わせた一杯です。自家製焼豚、青ネギ、メンマ、味付け玉子、海苔をトッピングし、コクのある味わいとされています。
▲背脂醤油ラーメン 879円
焼豚や青ネギ、メンマを組み合わせた通常サイズです。好きな具材の追加トッピングもおすすめとしています。
▲本格焼餃子［6コ］・ごはんセット 549円
焼餃子とごはんを組み合わせた本フェア限定セットです。対象ラーメンと組み合わせることで、条件によって最大120円お得になります。ごはんは大盛り無料です。
がっつり“ワシワシ麺”とこってり“ちぢれ麺”、どちらを選ぶ？
ファミレスを超えた本格的なガッツリ系ラーメン2種が登場します。特に、極太麺の「バミ郎そば」は見た目のインパクトもあり、普段ガッツリ系ラーメンを食べている人にも試して欲しい一杯です。
餃子とごはんのセットも用意されているので、しっかり食べたい日にもぴったりの内容となっています。こちらの販売期間は7月1日までを予定しています。
※価格は税込み表記です。
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