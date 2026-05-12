Antecの新作PCケース「Constellation C2M」発売　強化ガラス採用の美麗ミニタワー

リンクスインターナショナルは、5月16日より全国の家電量販店やPCパーツ専門店、および各種EC販売店で、ミニタワーPCケース「Antec Constellation C2M」を発売する。この新製品は、最大6基の120 mmファンを搭載可能であり、優れた冷却性能と斬新なデザインが特徴となっている。

Antec Constellation C2Mは、フロントとサイドに強化ガラスパネルを使用した、ピラーレス式の美しいデザインを誇るミニタワーPCケースだ。このケースは、最大415mmの拡張カードスペースと高さ165mmまでのCPUクーラーに対応しており、様々なパーツ構成に柔軟に対応することが可能だ。さらに、ケースのトップには360mm、サイドには240mm、リアには120mmのラジエータの搭載を支援し、優れた冷却性能を実現している。

Antec Constellation C2Mはメンテナンス性にも優れ、ケーストップおよびボトムには簡単に脱着できるダストフィルターが取り付けられている。これにより、ユーザーは簡単に内部のメンテナンスを行うことができるという。また、ケースフロントには電源スイッチやUSB 3.0、Type-C 3.2 Gen 2、オーディオin/outポートを備え、利便性も考慮されている。

このPCケースはブラックとホワイトの2色展開で、価格はオープン価格として設定されている。