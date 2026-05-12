MSI、高エアフロー設計の新ゲーミングPCケース2機種をドスパラ限定発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、新たなゲーミングPCケース「MAG FORGE 340R AIRFLOW」と「MAG FORGE M120R AIRFLOW」をそれぞれドスパラ限定で発売した。

「MAG FORGE 340R AIRFLOW」は、ATXサイズのこのケースは、フロントメッシュ構造と4基のARGBファンによって、システムの安定した冷却を提供する。ケース上部には最大360mmサイズの水冷クーラーが設置でき、最大390mmのグラフィックスカードも対応可能だ。また最大11基の120mmファンを追加搭載できるため、内部の熱を効率よく排出できる。

一方、「MAG FORGE M120R AIRFLOW」はMicro-ATXサイズであり、限られたスペースを有効に活用する設計が特徴だ。4基のARGBファンとケース内蔵のLEDボタンにより、簡単にライティングをカスタマイズできる。フロントとトップに最大240mmの水冷クーラーを追加することができ、300mmまでのグラフィックスカードを搭載可能だ。コンパクトながらも優れた冷却効率を実現している。

どちらのケースも一体型フロントIOケーブルを採用しており、組み立て時の手間を大幅に削減できるという。