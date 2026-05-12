MSI、高エアフロー設計の新ゲーミングPCケース2機種をドスパラ限定発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、新たなゲーミングPCケース「MAG FORGE 340R AIRFLOW」と「MAG FORGE M120R AIRFLOW」をそれぞれドスパラ限定で発売した。
「MAG FORGE 340R AIRFLOW」は、ATXサイズのこのケースは、フロントメッシュ構造と4基のARGBファンによって、システムの安定した冷却を提供する。ケース上部には最大360mmサイズの水冷クーラーが設置でき、最大390mmのグラフィックスカードも対応可能だ。また最大11基の120mmファンを追加搭載できるため、内部の熱を効率よく排出できる。
一方、「MAG FORGE M120R AIRFLOW」はMicro-ATXサイズであり、限られたスペースを有効に活用する設計が特徴だ。4基のARGBファンとケース内蔵のLEDボタンにより、簡単にライティングをカスタマイズできる。フロントとトップに最大240mmの水冷クーラーを追加することができ、300mmまでのグラフィックスカードを搭載可能だ。コンパクトながらも優れた冷却効率を実現している。
どちらのケースも一体型フロントIOケーブルを採用しており、組み立て時の手間を大幅に削減できるという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります