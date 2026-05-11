え、400円？三田の新作「ラーカレ」お手頃価格で

三田製麺所は5月7日より、「三田のラーカレ」を対象店舗にて期間限定で販売しています。

ギャバン推奨“ラーカレ”を三田製麺所でメニュー化！

今回の商品は、ハウス食品グループのハウスギャバンが推進する「ラーカレ」企画に、三田製麺所が参画し開発されたものです。



「ラーカレ」とは、ラーメン店のスープをベースに仕立てる新ジャンルのカレーライスです。

▲三田のラーカレ 400円

三田製麺所では、濃厚な豚骨魚介スープの旨みをベースに、カレースパイスの刺激を重ねたカレーを開発。

コクとパンチを持ちながらも重すぎないバランスに仕上げたとされ、海苔や魚粉の風味を加えることで、つけ麺の要素を感じられるといいます。

そのまま食べるほか、つけ麺と組み合わせる食べ方も想定されています。

■販売店舗（12店舗）：

新宿西口店／池袋西口店／国分寺並木店／多摩NT店／川崎店／梅田店／なんば店／

泉北店／美原南インター店／豊田インター店／岡崎店／紙屋町店

400円ってお手頃！

ラーメンスープとカレーを掛け合わせる「ラーカレ」は、店舗ごとのスープの個性を活かせる点が特徴とされています。

三田製麺所では濃厚な豚骨魚介スープを軸に据えることで、つけ麺専門店らしい味わいに仕上げた一皿といえそうです。

400円とお手頃価格なので、気軽につけ麺と組み合わせて食べられるのもうれしいですね。

こちらの販売期間は5月31日までとなります。気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。