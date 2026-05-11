最大1TBメモリ＆11スロット拡張、セキュリティも万全なLenovo最新モンスターマシン「ThinkStation P5 Gen 2」をアスクが供給開始

アスクは、Intel Xeon 600シリーズとNVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを搭載した高性能ワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」の取り扱いを開始した。この最新製品は、最大48コア/96スレッドのプロセッサと最大2基のGPUを搭載可能で、3DCADやレンダリングといった高負荷な作業に最適だとされる。

「ThinkStation P5 Gen 2」は、その強力な演算能力だけでなく、優れた冷却設計によって高負荷のワークロードを安定して処理できる設計が特徴だ。また、最大1TBのメモリや最大11スロットのストレージ、複数の拡張スロットを備え、カスタマイズ性を重視した設計となっている。製品のサイズは筐体のデザインに合わせて設計され、拡張性と機能性を両立させている。

アスクは、この製品がプロのクリエイターやエンジニアに向けて非常に有用であると自信を持っており、製品とともにキッティングサービスも提供する。このサービスは、製品の納品前に必要な設定を行うことで、導入後の運用負担を軽減し、生産性を高めることが可能だという。さらに、セキュリティ機能も充実しており、「ThinkShield」やdTPM 2.0による暗号化で情報を守る。

「ThinkStation P5 Gen 2」は、特に高度なシミュレーションやAIによる重い処理を必要とするプロフェッショナルな現場において、その真価が発揮されるだろう。