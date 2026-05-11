RTX 5060搭載「SWAN」とRX 9060 XT搭載「OWL」どっちを選ぶ？ GIGABYTEが新型デスクトップPCを発売

GIGABYTEは、ヨドバシカメラ専売モデルとして、エントリーゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G」と「GIGABYTE SWAN GI-R57XN5K6T8G」を発売した。価格は、GIGABYTE OWLが249,800円、GIGABYTE SWANが274,800円となる。

両モデルは、CPUにAMD Ryzen 5700Xを搭載し、優れたゲーミング体験を提供する。OWLはAMD Radeon RX 9060 XTを、SWANはNVIDIA GeForce RTX 5060をそれぞれ搭載し、高性能なグラフィック処理が可能だ。それ以外の主な仕様は共通しており、マザーボードにはAMD B550を、電源には80 PLUS GOLD認証取得の850W電源を採用している。ケースはUSB-Cポートを備えたミドルタワータイプで、4基の120mm ARGBファンによる優れたエアフローが特徴だ。

メモリ仕様はDDR4-3200の16GB、ストレージは500GBのPCI-Express Gen.4 M.2 NVMe SSDを搭載。OSにはWindows 11 Homeをプリインストールしている。ネットワークも充実しており、1Gbps LAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0に対応。RGBライティングをカスタマイズ可能なGIGABYTE RGB Fusion 2.0ソフトウェアも付属され、ゲームや生成AIの入門環境を提供する。