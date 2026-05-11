GIGABYTE、7万円台の27型WOLED液晶「GO27Q24G」を5月15日発売！ 240Hz・0.03ms実現

GIGABYTEは、新製品「GIGABYTE GO27Q24G」を5月15日に日本市場で発売する。価格は79,980円で、国内正規代理店を通じて購入が可能だ。
GIGABYTE GO27Q24Gは、MLA+技術を採用した高輝度性能のWOLEDパネルを搭載した27インチWQHDディスプレイである。2560×1440の解像度と0.03msの応答時間、最大240Hzのリフレッシュレートを誇り、標準輝度275ニト、ピーク輝度1300ニトを実現する。「リアルブラック光沢」処理と反射防止コーティングにより、明るく鮮やかな映像を提供し、没入感を高めるという。
また独自の「HyperNits」技術が搭載されており、輝度を最大30%向上させることで、HDRピーク輝度モードでも暗くならない視覚体験を可能にする。さらに、VESA DisplayHDR True Black 400認証とDCI-P3色域を99%カバーする広色域によって映画館級のビジュアルを実現する。
GIGABYTE GO27Q24Gは、四辺ボーダーレスデザインで多画面環境にも最適で、4系統の映像入力（HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB-C DP Altモード）を装備。また、目の健康を考慮したオールアラウンド・アイケアや、長時間使用による焼き付き防止技術を各種搭載している。
ゲーマーに最適な機能も豊富で、ウルトラクリアーやOLED VRRアンチフリッカー、フラッシュ調光、タクティカルスイッチ2.0などが備わり、ゲーム体験を大きく向上させる。保証期間は3年間で、画面焼けや輸送時の擦り傷への対策も行われている。
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