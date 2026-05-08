HDDを差すだけで最大88TB、ORICOの新型ケースがバックアップ用途に最適

ORICOは5月7日、4ベイ対応の3.5インチHDDケースを発表した。クリエイターやエンジニア、小規模オフィス向けに大容量のデータ管理を効率化するこの製品は、通常価格から30％オフの17,289円で購入可能だ。
このHDDケースは、最大88TB（22TB×4台）のストレージを実現。USB 3.0インターフェースを採用し、最大230MB/秒の高速データ転送が可能という特長がある。大規模プロジェクトの映像管理やバックアップに最適だという。
また、工具不要で簡単にHDDをスライド装着できるプラグアンドプレイ設計を採用。安全ロック機構は、不意のHDD排出を防ぎ、データの安全を確保する。放熱性能も良好で、アルミ合金ボディに加え、80mm静音冷却ファンや換気スロットにより、長時間の使用でも安定した動作を保持する。
内蔵された150W電源により、かさばる外部アダプターの心配は不要だ。これによりデスク周りをすっきり保ちつつ、複数のHDDを安定駆動させることができる。また、対応OSはWindowsとMac OSの両方で、購入後12ヶ月の保証が付いている。
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