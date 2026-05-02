本記事は週刊アスキー2月17日発売号（No.1583）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

調理、家事、エンタメ

新生活に買うべき家電を16製品ピックアップ！

新しい生活を始めるにあたり、家具と家電をどう選んだら良いのか悩む人は多いだろう。特に、これまで家事をしてこなかった人にとって、どんな家電が自分の生活スタイルに合うか分からず、思い悩んでしまうに違いない。

そんなとき、まずはキッチン周りから考えよう。物価高騰の折、外食やコンビニ弁当ばかりでは財布が厳しくなり、健康にも良くない。最近では、放ったらかしで栄養たっぷりのおいしい料理ができる家電が増えている。家電を駆使して食生活を充実させよう。

このほか、掃除や洗濯などの生活家電、配信動画を観るためのエンタメ家電など、新生活に役立つ家電を集めた。

【キッチン家電編 その1】

1台でレンジとトースター！ 裏返し不要でパンが焼ける

パナソニック「オーブンレンジ NE-FS2E」 直販価格 3万2670円

総庫内容量15Lの小型オーブンレンジ。小型冷蔵庫の上にも置けるサイズと質量だ。最大の特徴は裏返しをすることなく、トーストを両面焼けること。

上ヒーターと食材との距離が近く、下ヒーターで加熱される熱伝導率の高いアルミ角皿により、上下ともにこんがりと焼き上げることが可能。4/5/6/8枚切りと食パンの厚さに合わせたモードや、冷凍モードなど、パンの状態に合わせて焼き時間を自動調節する。

レンジ加熱と上部ヒーターとの組み合わせにより、惣菜パンや揚げ物もサックリとリベイクできる。もちろん、弁当のあたためなどレンジ調理も可能だ。

【キッチン家電編 その2】

温泉卵やサラダチキンなど、調理もできる小型炊飯器

シャープ「ジャー炊飯器 KS-CS05J」 実売価格 1万4400円前後

3合炊きのマイコン式小型炊飯器。無洗米やおいそぎ、カレー用、玄米、おかゆなど多彩なモードを搭載する。最大の特徴は、メーカーとして炊飯器調理を公式に推奨していること。ゆで野菜やサラダチキンといった健康調理ほか、パンやケーキも焼くことができ、発酵メニューも搭載している。新生活を健康的に始めたい人にオススメの炊飯器だ。

【キッチン家電編 その3】

具材を入れるだけでスープが完成 豆乳やおかゆも楽しめる

ウィナーズ「レコルト 自動調理ポット」 直販価格 1万3200円

粉砕・撹拌機能と加熱機能を備えた小型調理ポット。食材を入れてスイッチを押すだけで、刻む・加熱・撹拌して放ったらかしでスープなどが作れる。モードを使い分けることで、なめらかなポタージュスープも具材の形を残したミネストローネスープも自在。

大豆から豆乳を作れるモードも搭載し、豆乳をこした後のおからも楽しめる。30種類の調理を掲載したレシピブックを付属するが、同社のサイトではさらに多くのレシピを用意しており、毎日利用できる。

【キッチン家電編 その4】

付け替えできるドアで引っ越しても安心

シャープ「つけかえどっちもドア SJ-TD18R」 直販価格 8万2280円

単身用の小型冷蔵庫で、特殊な工具を使わなくても、ユーザー自身でドアを付け替えて開閉の向きを変更できる。引っ越し先で使いやすいように右開き・左開きに変更可能。

ドアポケットには収納の深さを2段階にして「調味料ポケット」を採用、ペットボトルやボトル型調味料とチューブ型を分けて整理できる。トップテーブルは耐熱100℃なので電子レンジが設置可能。

【キッチン家電編 その5】

ダークトーンがカッコいい一人暮らし用の食洗機

パナソニック「食器洗い乾燥機 SOLOTA NP-TMLK1」 直販価格 3万7620円

単身世帯用に割り切った食器洗い乾燥機「SOLOTA」にダークモデルが登場。モノトーンインテリアにもマッチするデザイン家電だ。設置スペースはほぼA4サイズで、賃貸物件のミニマムキッチンにも設置可能。

給水はタンク式なので分岐水栓の取り付け不要。引っ越しが多い人にも最適だ。大皿から茶碗まで1人分の食器6点が収容可能。50℃の高温水と強力なジェット水流で、食器の汚れをしっかり落とし、同時に除菌もする。

【キッチン家電編 その6】

カプセルをセットしてスイッチオン 忙しい朝にも香り高いコーヒーを

UCC上島珈琲「DRIP POD YOUBI」 直販価格 2万4200円

上部のハンドルを持って、どこにでも移動できるカプセル式ドリップコーヒーマシン。カプセルをセットしてボタンを押すだけで香り高いコーヒーが楽しめる。

カプセルは、モカ＆キリマンジェロやハワイコナブレンドといった有名産地ほか、静岡煎茶やアールグレイなども用意。スマホアプリを使えば、UCCグループのコーヒーのスペシャリストが開発した抽出レシピが利用でき、100通り以上の飲み方を楽しめる。なお、市販のレギュラーコーヒーも使用できる。