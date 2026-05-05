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家電への少しの投資で生活改善！ ハイコスパ家電12製品一挙紹介

2026年05月05日 12時00分更新

文● 近藤克己　編集● ASCII

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本記事は週刊アスキー3月31日発売号（No.1589）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

低価格だけど性能・機能が充実
生活を豊かにするコスパ最強家電を探そう

　長引く円安などにより、物価は高騰し続けている。「あれも値上げ、これも値上げ」で懐事情は厳しさを増している。とはいえ、生活の質は落としたくない。唯一、リラックスできる空間である「わが家」をさらに快適にしたい。そんな時には「コスパ最強家電」だ。

高コスパ家電

　例えば、キッチン家電。外食はどんどん値上がりし、コンビニの弁当も500円では買えない時代。でも自炊するのは面倒。そこに自動調理鍋があれば、食材を切って放り込むだけで済み、食べた後も食洗機が食器を自動で洗浄してくれる。

　家電を使えば、食費を抑えつつも、豊かで効率的な生活が送れるのだ。コスパ最強家電は、低価格なのに高い性能や豊富な機能で、われわれの生活を便利に楽しくしてくれる。

家電への少しの投資で生活改善！ ハイコスパ家電特集

・ラージサイズの自動調理ポットでスープを作り置き
　ウィナーズ「レコルト 自動調理ポット ラージ」
・約50のレシピで毎日使える自動調理鍋
　ブルーノ「デイリー圧力クッカー」
・ガラスで中が見えるから自分好みに焼き加減
　ブルーノ「ガラスエアフライヤー」
・1万円を切る価格で豆挽きから抽出まで全自動
　ニトリ「全自動コーヒーメーカー（DL2G04）」
・お弁当や冷凍パスタのあたため時間を大幅短縮
　アイリスオーヤマ「タイパレンジ 単機能22L」
・トーストの両面が焼けて電子レンジであたためもできる
　日立グローバルライフソリューションズ「2in1トースターレンジ」
・プレミアム食パンからベーグル生地、生キャラメルまで
　シロカ「おうちベーカリー ベーシックプラス」
・1万円を切って大人気のプロジェクター入門機
　ニトリ「コンパクトプロジェクター」
・時間がない一人暮らしこそ食洗機が欲しい
　パナソニック「食器洗い乾燥機 SOLOTA」
・1.12kgの軽さと連続使用40分で使い勝手アップ
　シロカ「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワーPRO」
・日本の住居に合わせた小型ルンバ
　アイロボットジャパン「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット+AutoEmpty 充電ステーション」
・10万円台半ばで買えるヒートポンプ式ドラム洗乾
　ハイセンスジャパン「ドラム式洗濯乾燥機（HWF-D120XL-W）」

ラージサイズの自動調理ポットでスープを作り置き
ウィナーズ「レコルト 自動調理ポット ラージ」 直販価格1万7930円

高コスパ家電
高コスパ家電

　具材を入れるだけでスープが作れる元祖自動調理ポットにラージサイズが登場。最大800mlのスープが作れるから、家族4人分を一度に作ったり、作り置きして栄養満点の野菜スープを毎日食べることができる。

　ポットにはヒーターとブレードが内蔵されており、野菜をコロコロと小さく切り、水や牛乳などを入れてスイッチを押せば、具材を砕きながら熱を加えてスープに仕上げる。

　なめらかなポタージュだけでなく、具材のゴロゴロ感を楽しめるミネストローネや豚汁が作れるモードも搭載。パスタソースやカレー、酸辣湯、スムージーも作れるし、大豆から豆乳も作れる。放ったらかしで食卓を豊かに彩れるのだ。

高コスパ家電

ポタージュ/ペースト、スープ、たべるスープ、おかゆ、豆乳、ジュース/CLEAN、保温/あたための7モードを搭載

高コスパ家電

なめらかなスープ以外にも、カレーやパスタソース、酸辣湯など多くのレシピが楽しめる

約50のレシピで毎日使える自動調理鍋
ブルーノ「デイリー圧力クッカー」 直販価格1万4300円

高コスパ家電
高コスパ家電

　設置面積がA4サイズ程度と、コンパクトな自動電気調理鍋。低価格でコンパクトだが2～3人分の料理が作れ、電気調理鍋としての機能は本格的だ。

　圧力調理をはじめ、炊飯調理や煮込み調理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイク（焼く）の9種類の調理モードを搭載する。カレー、豚角煮、ポトフ、炊飯の4つの定番メニューは独立したワンタッチボタンを用意した。

　麻辣湯やシンガポールチキンライス、スパイススープカレーなど人気のメニューを含む約50種の専用レシピをウェブで公開しており、毎日飽きずに自炊を楽しめる。

高コスパ家電

カレーやポトフなど定番4メニューはワンタッチで調理できる。サラダチキンや温野菜蒸し、コンポートなど豊富なレシピを用意している

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上蓋は自立式で、立てて置いても汁が垂れない仕様になっており、調理中に置き場所に困らない

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