本記事は週刊アスキー3月31日発売号（No.1589）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

低価格だけど性能・機能が充実

生活を豊かにするコスパ最強家電を探そう

長引く円安などにより、物価は高騰し続けている。「あれも値上げ、これも値上げ」で懐事情は厳しさを増している。とはいえ、生活の質は落としたくない。唯一、リラックスできる空間である「わが家」をさらに快適にしたい。そんな時には「コスパ最強家電」だ。

例えば、キッチン家電。外食はどんどん値上がりし、コンビニの弁当も500円では買えない時代。でも自炊するのは面倒。そこに自動調理鍋があれば、食材を切って放り込むだけで済み、食べた後も食洗機が食器を自動で洗浄してくれる。

家電を使えば、食費を抑えつつも、豊かで効率的な生活が送れるのだ。コスパ最強家電は、低価格なのに高い性能や豊富な機能で、われわれの生活を便利に楽しくしてくれる。

ラージサイズの自動調理ポットでスープを作り置き

ウィナーズ「レコルト 自動調理ポット ラージ」 直販価格1万7930円

具材を入れるだけでスープが作れる元祖自動調理ポットにラージサイズが登場。最大800mlのスープが作れるから、家族4人分を一度に作ったり、作り置きして栄養満点の野菜スープを毎日食べることができる。

ポットにはヒーターとブレードが内蔵されており、野菜をコロコロと小さく切り、水や牛乳などを入れてスイッチを押せば、具材を砕きながら熱を加えてスープに仕上げる。

なめらかなポタージュだけでなく、具材のゴロゴロ感を楽しめるミネストローネや豚汁が作れるモードも搭載。パスタソースやカレー、酸辣湯、スムージーも作れるし、大豆から豆乳も作れる。放ったらかしで食卓を豊かに彩れるのだ。

約50のレシピで毎日使える自動調理鍋

ブルーノ「デイリー圧力クッカー」 直販価格1万4300円

設置面積がA4サイズ程度と、コンパクトな自動電気調理鍋。低価格でコンパクトだが2～3人分の料理が作れ、電気調理鍋としての機能は本格的だ。

圧力調理をはじめ、炊飯調理や煮込み調理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイク（焼く）の9種類の調理モードを搭載する。カレー、豚角煮、ポトフ、炊飯の4つの定番メニューは独立したワンタッチボタンを用意した。

麻辣湯やシンガポールチキンライス、スパイススープカレーなど人気のメニューを含む約50種の専用レシピをウェブで公開しており、毎日飽きずに自炊を楽しめる。