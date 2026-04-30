古いモニター、まだ捨てないで　DisplayPortをVGAに変換するアダプタ登場

VGAモニター、もうちょっと頑張れるかも。
サンワサプライは4月30日、パソコンのDisplayPort出力をVGAに変換するアダプター「AD-DPV07」を発表した。5月下旬発売予定で、標準価格は2860円だ。
DisplayPort端子しかないPCやワークステーションを、VGA入力のアナログモニターに接続するための変換アダプター。ミニD-sub15pin対応の既存モニターをそのまま使えるため、古いディスプレーを買い替えずに活用できる。
アクティブタイプの変換アダプターで、シングルモード、つまりDual-Mode非対応のDisplayPort出力でも、VGA信号へ変換できる。古いVGAモニターを使いたいが、PC側にアナログ出力がないという場面に向けた設計だ。
VGA側にはインチナットがあり、ケーブルをネジで固定できる。DisplayPort側にもラッチ付きコネクタを採用し、意図しない抜けを防ぐ仕様になっている。端子には経年劣化をおさえる金メッキピンを採用している。
映像端子はHDMIやUSB-Cへ移っているものの、VGAモニターやプロジェクターが残っている現場はまだある。せっかくの資源をムダにせず、使い倒すためのアダプターだ。
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