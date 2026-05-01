ついに！松屋「タコライス」全店で発売。スパイシーなWソースに期待

牛めしの「松屋」は5月5日10時より「タコライス」各種を販売します。

松屋にタコライスが登場

暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場します。

▲「タコライス」580円

松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手です。



ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡む仕立て。



一口食べれば、スパイシーなおいしさが元気を運んでくれるとうたいます。

▲「タコサルサハンバーグ定食」990円

▲「ソーセージエッグタコライス」（760円）

さらにボリュームを求める人向けに、「タコサルサハンバーグ定食」や、「ソーセージエッグタコライス」も用意されています。



なお、全種みそ汁が付きです。

テスト販売でも話題になった一品

ダブルのソースが楽しみな松屋のタコライス。今年2月に一部店舗で先行販売された際にも話題になりましたが、ついに、全国展開です。

食欲が落ちやすい暑い日でも、スプーンが止まらないかも？ これは楽しみです。

（※文中の価格はすべて税込）