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5月5日発売

ついに！松屋「タコライス」全店で発売。スパイシーなWソースに期待

2026年05月01日 10時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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夏を先取り！

　牛めしの「松屋」は5月5日10時より「タコライス」各種を販売します。

松屋にタコライスが登場

　暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場します。

▲「タコライス」580円

　松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手です。

　ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡む仕立て。

　一口食べれば、スパイシーなおいしさが元気を運んでくれるとうたいます。

▲「タコサルサハンバーグ定食」990円

▲「ソーセージエッグタコライス」（760円）

　さらにボリュームを求める人向けに、「タコサルサハンバーグ定食」や、「ソーセージエッグタコライス」も用意されています。

　なお、全種みそ汁が付きです。

テスト販売でも話題になった一品

　ダブルのソースが楽しみな松屋のタコライス。今年2月に一部店舗で先行販売された際にも話題になりましたが、ついに、全国展開です。

　食欲が落ちやすい暑い日でも、スプーンが止まらないかも？ これは楽しみです。

　（※文中の価格はすべて税込）

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