ついに！松屋「タコライス」全店で発売。スパイシーなWソースに期待

牛めしの「松屋」は5月5日10時より「タコライス」各種を販売します。
松屋にタコライスが登場
暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場します。
▲「タコライス」580円
松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手です。
ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡む仕立て。
一口食べれば、スパイシーなおいしさが元気を運んでくれるとうたいます。
▲「タコサルサハンバーグ定食」990円
▲「ソーセージエッグタコライス」（760円）
さらにボリュームを求める人向けに、「タコサルサハンバーグ定食」や、「ソーセージエッグタコライス」も用意されています。
なお、全種みそ汁が付きです。
テスト販売でも話題になった一品
ダブルのソースが楽しみな松屋のタコライス。今年2月に一部店舗で先行販売された際にも話題になりましたが、ついに、全国展開です。
食欲が落ちやすい暑い日でも、スプーンが止まらないかも？ これは楽しみです。
（※文中の価格はすべて税込）
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