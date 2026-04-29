ファミマ300円台「お手軽パスタ」全国展開　“少量ほしい”にこたえた

ファミリーマートは4月28日より、「お手軽パスタ」シリーズ2商品を沖縄県を除く全国の店舗で発売します。

321円で麺量控えめの「お手軽パスタ」シリーズが登場

「お手軽パスタ」シリーズは、これまで400円から500円台が中心だったパスタカテゴリーにおいて、税抜298円（321円）と価格帯を抑えた点が登場。



麺量は通常より控えめで、単品利用に加え、サラダやスイーツ、ホットスナックと組み合わせもオススメとされています。



登場するのは「明太子パスタ」「醤油とだしのペペロンチーノ」の2品。

▲明太子パスタ 321円

昆布や鰹のだしを効かせながら、辛さやパンチのあるた明太子ソースを使用しています。刻み海苔をトッピングしています。

▲醤油とだしのペペロンチーノ 321円

白だし醤油を使用し、和風の味わいに仕上げたペペロンチーノです。食べやすさを意識した味付けとされています。

先行販売でも好評

“ちょっとだけ食べたい”ニーズにこたえる

「お手軽パスタ」シリーズは、先行して関東エリアの約1000店舗でテスト販売を実施しており、特に女性層やサイドメニューと合わせて購入するケースで支持を集めたことから、全国展開に至ったといいます。

量が軽めなので、ちょっとだけ食べたいときや、もう一品足したいときにも便利そうです。この機会に近くの店舗で試してみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。