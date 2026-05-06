ワイルドすぎ！箸が止まらない「にんにくジューシーステーキ」ペッパーに新登場

ペッパーランチは、「ワイルドにんにくジューシーステーキ」を5月11日より期間限定で販売します。
にんにく盛りっ
「ワイルドにんにくジューシーステーキ」
▲ワイルドにんにくジューシーステーキ
150g 1640円／200g 1910円／300g 2350円／450g 3290円
「ワイルドにんにくジューシーステーキ」は、ステーキソースにおろしにんにくを使用し、ステーキにはガーリックチップと揚げ焼にんにくをのせています。
にんにくの香りが食欲を掻き立て、思わず箸が止まらなくなるおいしさだといいます。
「ねぎ塩牛タンペッパーライス」が復活！
また、昨年、多くの人気を集めた「ねぎ塩牛タンペッパーライス」が今年も登場します。
▲ねぎ塩牛タンペッパーライス
ライス普通／1040円／ライス大盛1130円
（牛タン1.5倍＋300円）
香ばしいごま油の香りと、にんにくの風味が効いた塩だれが、シャキシャキとしたねぎによく絡むという一品。別添えのレモンと柚子胡椒で味の変化もポイントといいます。
また、牛タン1.5倍も用意しています。
お肉でチャージ！
ゴールデンウィーク明け、お肉で活力をチャージしたい時にぴったりな2品が登場します。
にんにく、牛タンとパワーがつきそうです。ご飯もよく進みそうです！
（※文中の価格はすべて税込）
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