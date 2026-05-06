ワイルドすぎ！箸が止まらない「にんにくジューシーステーキ」ペッパーに新登場

ペッパーランチは、「ワイルドにんにくジューシーステーキ」を5月11日より期間限定で販売します。

にんにく盛りっ

「ワイルドにんにくジューシーステーキ」

▲ワイルドにんにくジューシーステーキ

150g 1640円／200g 1910円／300g 2350円／450g 3290円

「ワイルドにんにくジューシーステーキ」は、ステーキソースにおろしにんにくを使用し、ステーキにはガーリックチップと揚げ焼にんにくをのせています。

にんにくの香りが食欲を掻き立て、思わず箸が止まらなくなるおいしさだといいます。

「ねぎ塩牛タンペッパーライス」が復活！

また、昨年、多くの人気を集めた「ねぎ塩牛タンペッパーライス」が今年も登場します。

▲ねぎ塩牛タンペッパーライス

ライス普通／1040円／ライス大盛1130円

（牛タン1.5倍＋300円）

香ばしいごま油の香りと、にんにくの風味が効いた塩だれが、シャキシャキとしたねぎによく絡むという一品。別添えのレモンと柚子胡椒で味の変化もポイントといいます。



また、牛タン1.5倍も用意しています。

お肉でチャージ！

ゴールデンウィーク明け、お肉で活力をチャージしたい時にぴったりな2品が登場します。

にんにく、牛タンとパワーがつきそうです。ご飯もよく進みそうです！

（※文中の価格はすべて税込）