ピザ“2枚目”無料、配達は半額も　これはずるい…ピザハットGW

ピザハットは5月1日～10日の期間限定で「GWキャンペーン」を開催中です。
期間中は対象の持ち帰りでピザ2枚目が無料、配達では2枚目が半額になるほか、対象セットとあわせて注文することでサイドメニューも割引価格で提供します。
持ち帰り2枚目無料、配達では2枚目が半額に！
【持ち帰り限定】2枚目無料セット
持ち帰りの場合は、対象ピザを1枚注文すると2枚目が無料となります。
同価格または安いピザが2枚目として適用され、実質的に1枚分の価格で2枚を購入できる仕組みです。
【配達限定】2枚目半額セット
配達の場合は2枚目が半額となり、自宅にいながら割引価格で注文できます。対象となるピザはカテゴリーごとに設定されており、サイズは同一での組み合わせとなります。
※配達は対象ピザが決まっています。
1枚目対象ピザ：PREMIUM／SPECIAL／WONDERFUL
2枚目対象ピザ：ENJOY／WONDERFUL
上記とセットの注文でサイドメニューもお得に！
また、同期間に【持ち帰り限定】2枚目無料セット、【配達限定】2枚目半額セットを注文すると、サイドメニューが最大220円引きで利用できます。
商品価格：
・ポテト・チキン
フリフリフライポテトM：545円 → 480円（65円おトク）
チキポテコンボ ナゲット8ピース：1000円 → 880円（120円おトク）
ダブルチキンコンボ：1500円 → 1280円（220円おトク）
・パスタ
にんにく香るトマトソース：1180円 → 980円（200円おトク）
・デザート
ハニーチーズボール：500円 → 480円（20円おトク）
焼きたてアップルパイ（2個入り）：560円 → 480円（80円おトク）
・ドリンク
1.5Lペプシコーラ：420円 → 380円（40円おトク）
連休中のランチや夕食に！
ピザが実質1枚分の価格で2枚買えるので、家族や友人と集まるタイミングではかなりうれしいキャンペーンです。
サイドメニューも一緒に割引になるので、みんなで集まる時期にぴったりの内容となっています。期間は10日まで。連休中に利用してみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります