ピザ“2枚目”無料、配達は半額も　これはずるい…ピザハットGW

ピザハットは5月1日～10日の期間限定で「GWキャンペーン」を開催中です。



期間中は対象の持ち帰りでピザ2枚目が無料、配達では2枚目が半額になるほか、対象セットとあわせて注文することでサイドメニューも割引価格で提供します。

持ち帰り2枚目無料、配達では2枚目が半額に！

【持ち帰り限定】2枚目無料セット

持ち帰りの場合は、対象ピザを1枚注文すると2枚目が無料となります。

同価格または安いピザが2枚目として適用され、実質的に1枚分の価格で2枚を購入できる仕組みです。

【配達限定】2枚目半額セット

配達の場合は2枚目が半額となり、自宅にいながら割引価格で注文できます。対象となるピザはカテゴリーごとに設定されており、サイズは同一での組み合わせとなります。

※配達は対象ピザが決まっています。

1枚目対象ピザ：PREMIUM／SPECIAL／WONDERFUL

2枚目対象ピザ：ENJOY／WONDERFUL

上記とセットの注文でサイドメニューもお得に！

また、同期間に【持ち帰り限定】2枚目無料セット、【配達限定】2枚目半額セットを注文すると、サイドメニューが最大220円引きで利用できます。

商品価格：

・ポテト・チキン

フリフリフライポテトM：545円 → 480円（65円おトク）

チキポテコンボ ナゲット8ピース：1000円 → 880円（120円おトク）

ダブルチキンコンボ：1500円 → 1280円（220円おトク）

・パスタ

にんにく香るトマトソース：1180円 → 980円（200円おトク）

・デザート

ハニーチーズボール：500円 → 480円（20円おトク）

焼きたてアップルパイ（2個入り）：560円 → 480円（80円おトク）

・ドリンク

1.5Lペプシコーラ：420円 → 380円（40円おトク）

連休中のランチや夕食に！

ピザが実質1枚分の価格で2枚買えるので、家族や友人と集まるタイミングではかなりうれしいキャンペーンです。

サイドメニューも一緒に割引になるので、みんなで集まる時期にぴったりの内容となっています。期間は10日まで。連休中に利用してみては？

※価格は税込み表記です。