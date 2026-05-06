やよい軒で毎年人気！“アカモク”を使用したねばとろ定食が今年も

定食チェーンのやよい軒では、「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」各種を5月8日より販売します。

毎年人気の「アカモクねばとろ定食」が今年も

毎年好評という愛媛県産の“アカモク”を使用した定食が今年も登場します。

▲「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」990円



アカモクは、食物繊維やミネラルなどを豊富に含む海藻で、体にうれしい栄養を摂ることができるされています。

「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」は、まぐろや海藻、納豆・とろろ・オクラなどのねばねば食材とともに、卵黄・だし醤油を混ぜ合わせて味わう贅沢な一品です。

▲～8種の彩り～アカモクねばとろととり天の定食」1190円

▲「～8種の彩り～アカモクねばとろとしまほっけの定食」1290円

さらに今年は、ジューシーなとり天が付いた「～8種の彩り～アカモクねばとろととり天の定食」、「～8種の彩り～アカモクねばとろとしまほっけの定食」もラインナップ。



また、プラス120円でピリッとしたアクセントを楽しめる“明太子付”も選ぶこともできます。

選べるセットも嬉しい！

やよい軒の“アカモク”シリーズは食感・見た目・栄養すべてにこだわっているということ。

栄養バランスはもちろん、ボリュームもしっかりと満足できそうです。とり天やほっけとのセットも魅力的。好みやシーンに合わせて選べるのが嬉しいですね！

（※文中の価格はすべて税込）