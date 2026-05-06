やよい軒で毎年人気！“アカモク”を使用したねばとろ定食が今年も

定食チェーンのやよい軒では、「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」各種を5月8日より販売します。
毎年人気の「アカモクねばとろ定食」が今年も
毎年好評という愛媛県産の“アカモク”を使用した定食が今年も登場します。
▲「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」990円
アカモクは、食物繊維やミネラルなどを豊富に含む海藻で、体にうれしい栄養を摂ることができるされています。
「～8種の彩り～アカモクねばとろ定食」は、まぐろや海藻、納豆・とろろ・オクラなどのねばねば食材とともに、卵黄・だし醤油を混ぜ合わせて味わう贅沢な一品です。
▲～8種の彩り～アカモクねばとろととり天の定食」1190円
▲「～8種の彩り～アカモクねばとろとしまほっけの定食」1290円
さらに今年は、ジューシーなとり天が付いた「～8種の彩り～アカモクねばとろととり天の定食」、「～8種の彩り～アカモクねばとろとしまほっけの定食」もラインナップ。
また、プラス120円でピリッとしたアクセントを楽しめる“明太子付”も選ぶこともできます。
選べるセットも嬉しい！
やよい軒の“アカモク”シリーズは食感・見た目・栄養すべてにこだわっているということ。
栄養バランスはもちろん、ボリュームもしっかりと満足できそうです。とり天やほっけとのセットも魅力的。好みやシーンに合わせて選べるのが嬉しいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります