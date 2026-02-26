5層タンデムOLEDで進化した映像美！ MSIの新ゲーミングモニター「MPG 322UR QD-OLED X24」発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、5月7日より最新のゲーミングモニター「MPG 322UR QD-OLED X24」を発売する。このモデルは、5層タンデムOLEDとダークアーマー・フィルム構造により、映像美がさらに進化。価格は24万1800円前後の見込み。
MPG 322UR QD-OLED X24は、その画質の高さが特徴だ。5層タンデムOLED構造により、従来製品に比べて明るさが30％向上し、HDRのピーク性を長く維持。さらに、量子ドットと有機ELの組み合わせにより、深い黒と鮮やかな色彩を両立させている。
また、MSI独自のAIを活用した「OLED Care 3.0」は、NPUベースのAI Care Sensorを用いて人の離席を検知し、自動で明るさの調整を行う機能を持つ。これにより焼き付き防止を実現し、長時間の使用でもモニターを守ることができるとしている。さらに、ピクセルシフトや静止画検出などの機能も備えており、ユーザーの利便性を考慮した設計がなされている。
240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を誇るこのモニターは、4K解像度と相まって、高精細かつスムーズな映像を提供する。特にゲーミング用途だけでなく、クリエイティブな作業やHDRコンテンツの再生にも適している。Adobe RGBやDCI-P3の広色域をカバーし、出荷時にキャリブレーション済みで色精度も高い。
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