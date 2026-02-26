MSI、最大3年間の保証を提供する「マザーボード延長保証メンバーズプログラム」を開始
エムエスアイコンピュータージャパンは5月1日から、「延長保証メンバーズプログラム」を開始する。このプログラムにより、対象となるマザーボードの保証が最大3年間に延長され、既存のユーザー及び新規購入者のどちらも対象となる。
このプログラムは、エムエスアイコンピュータージャパンが提供する最新のAMD 800シリーズチップセット搭載マザーボードを含む製品ラインに対し、従来の2年保証に1年を追加するもの。これにより、ユーザーは合計で最大3年間の保証を受けることができる。
具体的には、IntelのZ790/B760/H610チップセット、AMDのB650/B550/A520チップセットを搭載した製品が対象となる。国内正規代理店から購入された製品であることが条件である。製品登録をMSIのメンバーセンターで行うことにより、延長保証を受けることができる。
登録の手順としては、まずMSIメンバーセンターでログインまたは新規登録を行い、続いて製品情報と購入証明をアップロードし、「マザーボード延長保証メンバーズプログラム」に応募することが求められる。注意が必要なのは、中古品やオークション品、平行輸入品は保証の対象外となる点である。
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