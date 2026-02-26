【見逃すと損】MSI製品で最大22,000ポイント還元、GW限定キャンペーンが開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月27日から「GWビルド応援キャンペーン」を開始する。このキャンペーン期間中に対象製品を購入すると、「えらべるPay」を最大10,000ポイント、特定条件を満たすと最大22,000ポイントが付与されるという特典が用意されている。

この「GWビルド応援キャンペーン」は、MSIが製品購入者に向けてポイント還元を提供するもので、PCを自作する愛好者にとっては絶好の機会となるだろう。インテルやAMDのマザーボード、PCケース、電源、水冷クーラーなど、多様な製品が対象となっており、デジタルギフト「えらべるPay」を介してポイントを受領することが可能である。

参加するためには、まず対象製品をMSIから購入し、製品登録をオンラインセンターで行う手順が必要だ。必要事項を入力した後、キャンペーンページで登録を完了させると、購入した製品に対して相応するポイントが受け取れる。なお、メールアドレスの入力ミスがあるとポイントを受け取れない場合があるため、登録時の注意が求められる。

キャンペーンの購入期間は4月27日から5月31日までで、応募期間は6月14日までとされている。ポイント付与が4回まで可能なため、数回にわたる購入でもその都度ポイントを貯められるのが魅力だ。この期間中、MSI製品を購入することにより、PCビルドのコストを大幅に削減できることが期待されている。