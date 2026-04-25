MSIの新型ゲーミングモニター「MAG 256F E20」登場 200Hz×0.5ms対応
エムエスアイコンピュータージャパンは、5月中旬以降、ゲーミングモニター『MAG 256F E20』を順次発売する。この新モデルは、24.5インチのフルHDディスプレイを採用しており、高性能を誇るだけでなく、コストパフォーマンスにも優れているという。
ゲームをもっと速く、美しく楽しむための新たな選択肢となる「MAG 256F E20」は、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5msを実現するRAPID IPSパネルを採用している。これにより、動きの激しいFPSやレースゲームにおいても、さらに滑らかで快適な描写を提供する。また、AIビジョン機能により、明度や彩度を自動で調整し、より鮮明なゲーム映像を楽しめるとしている。
ゲーマー向けの機能としては、FreeSync Premium機能があり、ティアリングやスタッタリングを抑えることで、ストレスの少ないゲーム体験をサポートする。さらに、次世代家庭用ゲーム機と接続することで1080p/120Hz/HDR表示にも対応しているため、未来を見据えた選択肢と言える。
長時間の使用でも目が疲れにくいように、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアといった機能も搭載しており、快適な視聴環境を提供する。
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