「仕事用でも144Hz」の時代へ。MSIの27インチIPSモニター「PRO MP273 E14A」

エムエスアイコンピュータージャパンは、5月中旬以降に新たにビジネス向けモニター「PRO MP273 E14A」をリリースする。価格はオープン価格となっている。

PRO MP273 E14Aは、27インチの大画面で144Hzの高リフレッシュレートに対応したIPSパネルを採用し、資料の表示や作業効率を向上させる設計となっている。広い視野角178°により、色変化の少ない映像を複数人で快適に共有できるのも魅力の一つだ。

また、本製品はスピーカーを内蔵しており、外部スピーカーを必要とせずに音声を再生できる。また、台座にはスマートフォンを設置できる小さな窪みがあり、着信や通知を素早く確認することができる。さらに、ミニPCとの接続と設定を容易にする「MSI Power Link」や、目の疲労度合いを確認し必要な休憩を促す「Eye-Q Check」、アンチフリッカー、ブルーライトカット機能とノングレアパネルといった目に優しい設計が特徴的だ。

このモニターは、様々なオフィス環境に適した機能満載で、効率的なワークスペースの構築を支援する。