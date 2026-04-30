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ウワサのQWERTYキー付き小型スマホ「Titan 2 Elite」が到着　キーがかなり良くなっている！

2026年04月30日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　現在、Kickstarterでのプロジェクトが進行中のUnihertzのQWERTYキー付きスマホ「Titan 2 Elite」。横幅75mm、重量163gというコンパクトさも加わって、大きな話題になっているが、編集部にいち早くレビュー用機材が到着。レビュー記事や動画は後日掲載予定だが、まずはフォトレポをお送りしよう。

Titan 2 Elite

Titan 2 Eliteのレビュー用機材が編集部に到着

キータッチが良くなっているかも！ 程よい固さの打ち心地に

　開封して、最初に感じたのがキーの改善。これまでのUnihertzのQWERTYキー付きスマホは、よく言えば「打ち応えあり」、実際には「かなり固め」のキータッチだったが、少なくともレビュー機については程よい固さの打ち心地に。個人的には大変好感を持った。

Titan 2 Elite

前モデルの「Titan 2」との比較。大幅に小型化されている

Titan 2 Elite

キータッチはかなり変化あり

　一方でキー配置については、サイズの関係もあってか大きく変更。最下段に操作系のキーが集められている。特に従来は右下隅だったEnterキーの位置に右Shiftが来た。ただ、操作系のキーはカスタマイズ可能なので、慣れるか、ユーザーがいろいろ試みるといいだろう。

Titan 2 Elite

各種キーはカスタマイズ可能。2本指／3本指でのジェスチャーにも機能を割り当てられる

　スペック的にはCPUがDimensity 7400（上位モデルのProはDimensity 8400）、12GBメモリー、256GBストレージ（Proは512GB）とエントリー機としては十分以上。ベンチ結果はすごく高いわけではないが、普段使いには快適そのもの。ディスプレーも120Hz対応の有機EL（4.03型）になり、滑らか＆鮮やか。この部分の進化も大きい。

Titan 2 Elite

ベンチマーク結果はほどほどだが、動作はスムーズそのもの

Titan 2 Elite

主要スペック表。今回はProモデルも用意されているが、こちらの発送は10月と少し先

Titan 2 Elite

カメラは標準と望遠の2眼

Titan 2 Elite

SIMスロット

Titan 2 Elite

ディスプレーは120Hz対応で滑らかスクロール。技適もすでに表示された

　実際に手にすると、10.4mmの厚さもあってか、そこまで軽量コンパクトという感じはしないのだが、ポケットに入れやすいのは間違いない。今回はファーストインプレッション止まりながら、かなりの好感触と言えそうだ。

Titan 2 Elite

上のTitan 2と比べても厚みは大きく変わらない

Titan 2 Elite

ほぼ正方形の画面なので、一部ウェブサイトやウェブアプリがうまく動作しない可能性もある。その際は画面のような「ミニモード」に切り替えるとOK

Titan 2 Elite

MWCでの展示機の写真。やはりオレンジが魅力的だ

　なお、Kickstarterでの特別価格は現在、389ドル（約6万2000円）で6月到着予定（Proは10月到着で479ドル、約7万6000円）。今回のテスト機のブラックとは別にオレンジも用意されているので、気になる人はKickstarterのプロジェクトページをチェックしてほしい（https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-2-elite-the-5g-keyboard-phone-youve-been-waiting-for?ref=boz96p）。

 

※本記事は、プロジェクトオーナーのプロジェクトが必ず成功することや、プロジェクトの品質、リターン内容を保証するものではありません。プロジェクト進行中に関するトラブル、返金要求、リターン返品要求はプロジェクトオーナーの責任のもと行なわれます。プロジェクト不成立時には製品が届かなかったり、返金が受けられないなどのリスクがあります。出資は自己責任でお願いします。

 

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