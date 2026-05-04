身長149cmでバストは88cm・Eカップ。ミニマムグラマーが魅力の成瀬かのん（なるせ・かのん）さんが、2nd DVD「Petite」（発売元：エスデジタル、収録時間：117分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
最近の成瀬さんの話題といえば、結成10周年を迎えるアイドルグループ「JAPANARIZM」（略称：ジャパナリ）に加入したこと。アイドルOGが集まった「BLACK PRINCESS」でも月に数回のライブをこなしながらグラビア活動もするという、非常に忙しいなかでのイベント開催となった。
――仕上がりはいかがですか？
【成瀬かのん】 12月に宮古島に行ってきたのですが、前作と同じく「南国デート」がテーマです。撮影にも慣れてきたので彼女感がパワーアップすると同時に、ちょっと大人っぽい部分も詰め込めたかなと思います。
――シーンとしては？
【成瀬かのん】 日焼け止めを塗って海に入って遊んだり、競泳水着を着てバスタブを掃除したり、髪型を三つ編みにして庭で運動をやったりしました。これまで見せてこなかった衣装としては、特にジャケ写のレオタード姿が大胆なので注目です。
――オススメは？
【成瀬かのん】 部屋で一緒に過ごすシーンです。けん玉や黒ひげ危機一発をやっているのですが、事前に言われていなかったのでかなり苦戦しちゃいまして……。ありのままの成瀬かのんが出せたし、服を脱いだら大人っぽい黒のランジェリーだという点も推したいです。
――ファンから評判がよかったのは？
【成瀬かのん】 本当に朝6時ごろに撮ったのですが、寝起きシーンが一番人気でした！ カメラとの距離が近くて密着感があるからだと思うのですが、みなさんこういうのが好きなんですね（笑）。
――JAPANARIZMに加入についても聞かせてください。
【成瀬かのん】 紫色担当の最年長メンバーです。年下のメンバーがみんな「先輩」になるので最初は困惑もありましたが、ようやく友達みたいな感覚で話ができるようになってきました。このまま年上感を出さずにがんばりたいです。
都内でのライブ開催が多いので、グループの公式Xにてスケジュールを要チェック。「久しぶりの現役アイドル復帰ですし、この1年が勝負だと思っています。グラビアの仕事も大好きなので、雑誌の表紙を飾ることを目標にしながら続けたい」と抱負を述べた。
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