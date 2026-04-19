女性ファンも多数。グラドルとして圧倒的な人気を誇る「ちとせよしの」さんが、24th BD＆DVD「Re:無題」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：BD 5478円、DVD 4378円）の発売記念イベントを3月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

発売元と1年間の専属契約を交わして、初めてリリースされた今作は、12月に九十九里のほうで撮影された映像。全体的には女性が視聴しても楽しめるように、さわやかでポップなイメージに仕上がっているそうである。

――ロケはいかがでした？

【ちとせよしの】 日本家屋でくつろいだり、暴風に吹かれながら海に行ったり、道を歩いたりしたのですが、めちゃくちゃ寒かったです。それを感じさせない表情にしようとがんばった点に注目してほしいです。

――特に寒かったのは？

【ちとせよしの】 夕暮れ時の海辺で撮ったシーンです。肌色のビキニを着て、体にヴェールを巻いてやっていたのですが、ロケを終えたあとに半日くらい熱が出てしまいました。年中水着でいるプロとしては、試練だったかなと思います。

――オススメは？

【ちとせよしの】 旅館の大浴場を掃除するシーンです。衣装は黒のランジェリーにチョーカーを組み合わせているのですが、可愛く映っているんじゃないかなと。日本家屋の縁側で撮ったシーンも、赤のワンピースが清楚な感じで気に入っています。

――近況はいかがですか？

【ちとせよしの】 1月8日で26歳になったのですが、年齢に負けずまだまだ（グラビアで）ガンガンいくぞ！と。一緒に動画を作ってくれる女の子も見つけたので、もう一度YouTubeもがんばろうと思っています。

4月8日発売のグラビアムック「BLT MONSTER Round 8」、4月16日発売のヤングアニマル（No.8）では堂々の表紙に起用。4月25日には、3rdトレカ「ちとせよしの ～YOSHINON STYLE～Tradingcard」を発売。同日にソフマップでイベントも開催される予定だ。