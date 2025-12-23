2025年4月までアイドルグループ「メイビーME」で活躍した成瀬かのん（なるせ・かのん）さんが、1st DVD「君の彼女になるかも」（発売元：竹書房、収録時間：123分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

本人もたびたびSNSに公開するが、3年前に参加した水着撮影会でファンが撮った写真が万バズ。なんと1日でフォロワーが1万8000人も増えたことで、グラビアへの興味が湧いたそうである。身長149cmでもバストは88cm・Eカップ。ウエストのくびれも美しく、「脱いだらすごい」がこれほど似合う子はなかなかいない。

――ファン待望の1st DVDですね。

【成瀬かのん】 デジタル写真集はあったのですが、手に取れるアイテムをお届けするのは初めて。うれしい気持ちでいっぱいです。南国デートをコンセプトに、9月に沖縄で撮影した映像になります。

――シーンとしては？

【成瀬かのん】 麦わら帽子に白のワンピース姿で「海が見えるよ、早く行こう！」とはしゃいだり、ピンク色のレオタードで柔軟体操をしたり、ハイレグの競泳水着でプールに入ったりしています。

――オススメは？

【成瀬かのん】 彼女感が一番味わえるという意味で、寝室のベッドで体をコチョコチョしあったりするシーンを推したいです。くすぐったすぎて（演技ではない）地の表情が出ているところを楽しんでほしいです。

――DVDデビューの反響は？

【成瀬かのん】 肌の露出が多い写真をあまり公開してこなかったこともあり、びっくりされると同時に喜びの声がたくさん寄せられました。服を着ていたら分かりませんが、ウエストが細くてグラビア向きなので、「実はすごい体型だったんだ」と言われることが一番多かったです（笑）。

現在、成瀬さんはグラビアをメインにしながら、アイドルOGが集まったグループ「BLACK PRINCESS」でも活動中。「蹴るパフォーマンスもあるし、カッコいいを貫いたグループです。月イチでライブをやっているので観に来てほしい」と呼びかけた。年明け1月11日に渋谷ストリームホールで開催される対バンライブ「2026年も！笑う門にはプリュきたる!!」に参加するので要チェック。