令和最強の妹系としてグラビア界で注目を集めている入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、8th DVD「ユイトピア」（発売元：竹書房、収録時間：142分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

12月に宮崎県で撮影された8th DVDは、同タイトルの1st写真集と同時ロケによるもの。大人っぽい表情が中心の写真集に対して、映像のほうは笑顔全開で入間さんらしい天真爛漫な魅力が詰まったものになっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【入間ゆい】 制服姿で「今日、家に来る？」と誘ったり、ベッドの上で枕投げをやったり、夕暮れ時に海へ遊びに行ったりしました。サウナに入って汗をかくシーンも撮りました。

――オススメは？

【入間ゆい】 エプロンを着けて保育士を演じるシーンです。初めて挑戦したのですが、子供の面倒を見るのが好きだし、「ダメでしょ！」と叱ったりするところも上手にやれていると思います。ジャケ写にも採用されているので、ぜひ視聴してほしいです。

――写真集とは衣装も違うみたいですね。

【入間ゆい】 そうなんですよ。特に印象に残ったのは、初めて着たピンク色の可愛いバニー衣装。「私からの誕生日プレゼントだよ」というセリフとともに披露するのですが、テンションもアゲアゲでやっていました。

――ところで、グラビア誌でも見かける機会が増えたし、街を歩いていたら「入間さんですよね？」と声をかけられたりしますか？

【入間ゆい】 いつもマスクを着けているから近寄りがたいのか、そんなことはぜんぜんないです！ 私は歩くスピードも速いので、声をかける前にいなくなっているのかも……（笑）。

5月6日開催の大規模なプール撮影会「SPLASH SUMMER ＃すぷさま in 川越」にも参加するので要チェック。平日になるが、5月21日に再びソフマップで制服美少女誌「Cream 2026年6月号」の掲載記念イベントも開催予定だ。