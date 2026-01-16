2025年のグラビア界を大いに盛り上げた入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、1stトレーディングカード「入間ゆい ～ANGEL SMILE～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを12月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうどDVDメーカー担当者らが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2025」のグランプリを受賞し、令和最強の妹系という地位を盤石にした入間さん。初めてとなるトレカのイベントにも多くのファンが詰めかけた。

――手にした感想から聞かせてください。

【入間ゆい】 8月に都内のスタジオで撮影したものがカードになったのですが、本当に自分じゃないという感じでめっちゃうれしいです。「すごい」という言葉しか出てきません。

――どんな衣装を着ましたか？

【入間ゆい】 白地に青のラインが入ったビキニをはじめ、ちょっと変わった形のエメラルドグリーンの水着や白のガーターランジェリーとかも。そのなかではピンク色のビキニが髪型もツインテールで可愛いし、一番自分らしいかなと思いました。

――お気に入りは？

【入間ゆい】 チェック柄のセットアップ（上下が同じデザインの服）のカードです。麦わら帽子をかぶって夏っぽい感じになっています。真っ赤なバラをあしらった衣装のカード、ちょっと大人っぽいところが気に入ってます。

――特典カードについても。

【入間ゆい】 生キスカードを作るとき、口紅を塗って700回くらい（台紙に）キスしたんですよ。最初はヘンな形でしたが、だんだんきれいなものが残せるように。キスのプロになったような気分でした（笑）。

――2025年は大活躍でしたね。

【入間ゆい】 前半までは例年通りだったのですが、20歳を迎えた後半から忙しくなって気づいたらあっという間に終わっていました。2026年も変わらずにいろいろなことに挑戦したいですが、まずは健康第一でがんばります！

1月24日にも神保町の書泉グランデでこの1stトレカのイベントがあるので、今回参加を逃した人は見逃さないように。7th DVD「恋色スケッチ」も1月末にリリースが控えており、3月にソフマップでイベントが開催される予定だ。